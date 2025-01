Lapají puky i nahrávají na góly. 6 brankářů, kteří v této sezoně extraligy zaznamenali aspoň jednu asistenci

V dosavadním průběhu extraligové sezony se do statistik kanadského bodování zapsalo šest brankářů, kteří asistovali u gólu svého týmu. Dva muži s maskou to dokonce zvládli více než jednou. Celou šestici bodujících gólmanů najdete v následujících kapitolách.

Bílí Tygři jsou sice na chvostu tabulky, ale díky brankáři Kváčovi mají pořád naději, že by se mohli vyhnout baráži. S úspěšností zákroků 92,3 % patří k absolutní extraligové špičce. Jednou už se také zapsal do tabulky produktivity, když v domácím utkání 21. kola nahrával na vítěznou branku na 2:1 v prodloužení s Třincem.

Rodák z Brandýsa nad Labem hokejově vyzrával v Mladé Boleslavi a posléze v Českých Budějovicích, kde se také poprvé objevil na ledě v seniorské soutěži a odchytal i baráž o postup do extraligy. Mihl se jako hostující hráč v Benátkách nad Jizerou, ve Spartě a v Litvínově a v roce 2019 zamířil do Třince. Po jedné sezoně už ale Petr Kváča opět měnil povětří a v ročníku 2020/21 hájil barvy Liberce. A činil tak opravdu dobře. V základní části i v play-off podával famózní výkony a po právu obdržel ocenění pro nejlepšího gólmana soutěže.

Pokračování 4 / 7

Roman Will (Dynamo Pardubice) – 1 asistence

Gólman Roman Will sice nebyl nikdy draftován, přesto mu dveře do NHL nezůstaly uzavřeny. Odchovanec Mladé Boleslavi se v 19 letech vydal v roce 2011 do zámoří a odchytal povedenou sezonu v juniorské soutěži QMJHL. Na jejím konci byl zvolen díky výborným výkonům do All-Star týmu ligy. V roce 2014 dostal laso z Colorada a podepsal s Avalanche dvouletou smlouvu. Drtivou většinu času však strávil ve farmářském celku nebo v soutěži ECHL. V NHL se dostal do branky v lednu roku 2016 v utkání proti San Jose. Mezi tyče se postavil až ve třetí třetině, odchytal necelých 19 minut a inkasoval jeden gól ze tří střel. Další šanci už nedostal.

Po skončení smlouvy se vrátil domů a zakotvil na tři roky v Liberci. S Bílými Tygry vybojoval dvakrát stříbrné medaile a podával vynikající výkony. V roce 2019 zamířil na rok do švédské ligy a pak působil dva roky v KHL v dresu Čeljabinsku. Nyní je třetím rokem v Pardubicích, kde má podepsanou smlouvu až do roku 2028.

V aktuální sezoně zaznamenal vůbec první asistenci v základní části extraligy v kariéře. Podařilo se mu to v utkání druhého kola na ledě Olomouce. Přihrával na první gól střetnutí, kterým otevřel skóre Tomáš Vondráček. Hosté si z Hané odvezli výhru 4:2. V minulém ročníku však Will už dvakrát asistoval u gólu v zápasech play-off.

Foto: Profimedia.cz