Lákavý východ. Toto je 5 nejdražších českých fotbalistů, kteří přestoupili do Ruska

Do Moskvy před pár lety lákali trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského. Do Ruska mohl odejít i Tomáš Souček. Ten sice vábení rublů odolal, řada jeho krajanů ale podlehla a české kluby na nich pořádně vydělaly. Jména pěti nejdražších Čechů, kteří přestoupili do Ruska, najdete v následujících kapitolách.

5. Marek Suchý – cca 98 mil. korun (Slavia Praha - Spartak Moskva) Marek Suchý je odchovancem Slavie, ve které prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Dostal se až do A týmu, se kterým si zahrál v Lize mistrů a získal i dva ligové tituly. V polovině sezony 2010/11 přestoupil do Spartaku Moskva, kde vydržel do ledna roku 2014. Poté zamířil do švýcarské Basileje. Foto: Profimedia.cz

4. Radoslav Kováč - cca 102 milionů korun (Sparta Praha - Spartak Moskva) Radoslav Kováč, který v roce 2016 uzavřel fotbalovou kariéru, je odchovancem Sigmy Olomouc. Za talentovaného obránce inkasovali na Hané v roce 2003 od Sparty 250 tisíc eur, když ale Kováč mířil o necelé dva roky později do Spartaku Moskva, měl už hodnotu šestnáctkrát vyšší - čtyři miliony eur. K této částce se přiblížil ještě jednou, a to když v roce 2009 přestupoval do anglického West Hamu United, který za něho zaplatil 3,8 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

3. Tomáš Necid – cca 120 milionů korun (Slavia Praha - CSKA Moskva) Sledoval ho Real Madrid či Juventus Turín, Tomáš Necid ale na začátku sezony 2008/09 podepsal smlouvu s CSKA Moskva, které za něj zaplatilo zhruba 120 milionů korun. Talentovaný útočník zamířil do Ruska v zimě, jeho nadějně rozjetou kariéru ale několikrát přibrzdilo zranění. Foto: Profimedia.cz

2. Luboš Kalouda – cca 130 mil. korun (Zbrojovka Brno – CSKA Moskva) V roce 2007 zářil na mistrovství světa do 20 let. Tehdy patřil Brnu, po stříbrném šampionátu okolo něj ale začaly kroužit přední evropské kluby. Luboš Kalouda nakonec na jaře zamířil do moskevského CSKA, tam se ale talentovaný záložník téměř neprosadil. Stejně jako během následného hostování ve Spartě. Foto: Profimedia.cz