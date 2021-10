Lákavé zboží. Podívejte se na nejdražší hráče, kteří působí ve Fortuna národní lize

Nejdražším hráčem Fortuna národní ligy je Lorenzo Gonzalez, jehož tržní hodnota činí půl milionu eur. Jednadvacetiletý útočník, který prošel mládežnickými reprezentacemi Švýcarska, přišel do Ústí nad Labem na hostování ze St. Gallenu. Dříve hrával dokonce za mládežnické výběry Manchesteru City, na českých trávnících ale tolik výrazný zatím není. Dosud naskočil do sedmi duelů a dal jeden gól.

Happy to join FK Ústí Nad Labem on loan this season, very excited for this new opportunity. Thanks the club for the trust and can’t to play alongside my new teammates. ⚽️🙏🏽🇨🇿 pic.twitter.com/aTsvPHYLNr