Lákavé zboží. 6 výrazných extraligových osobností, které jsou stále bez angažmá

Na extraligové scéně už se odehrála řada zajímavých přestupů. Lukáš Krenželok odešel z Liberce do Vítkovic, kam z Olomouce zamířil i Zbyněk Irgl. Marek Čiliak přešel z Komety do Českých Budějovic, Tomáš Rachůnek z Karlových Varů do Liberce a Ralfs Freibergs odešel ze Zlína do Komety. Řada výrazných extraligových osobností je ale stále bez angažmá. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách.