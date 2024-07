Lákavá soutěž. 5 českých fotbalistů, kteří působí ve druhé německé lize

Životopis jednatřicetiletého stopera je hodně bohatý. Tomáš Kalas zamířil už v nízkém věku z Olomouce do Chelsea, v londýnském velkoklubu toho ale odehrál jen málo. Působil i v Nizozemsku, prošel několika dalšími anglickými kluby a loni v létě odešel do Schalke.

Ještě v loňské sezoně byl kapitánem Baníku. Na podzim ale přišel o místo v sestavě a v zimě odešel hostovat do Kaiserslauternu. V Německu čtyřiadvacetiletý záložník zaujal, s týmem se probojoval až do finále domácího poháru a v létě se stal kmenovým hráčem tradičního německého celku.

Pokračování 6 / 6

Michal Ševčík (Norimberk)

V sezoně 2022/23 hrál ještě za Brno, odkud se poté přesunul do Sparty. Chtěl se rvát o místo, na Letné ale nedostal tolik příležitostí, kolik by si přál. Prostor by nedostal ani letos, a tak jej Pražané poslali na hostování. Jednadvacetiletý záložník zamířil do Norimberku.

Foto: Profimedia.cz