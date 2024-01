Lákavá destinace. 3 čeští fotbalisté, kteří hrají ve druhé nizozemské lize

Nizozemská soutěž byla vždy pro hráče hodně atraktivní. Být ve společnosti Feyenoordu, PSV nebo Ajaxu, to se zkrátka počítá. Hodně zajímavá je ale i druhá nejvyšší Keuken Kampioen Divisie.



Část 1 / 5



V elitní nizozemské Eredivisie v minulosti hráli třeba Tomáš Galásek, Zdeněk Grygera nebo Tomáš Necid, ještě v minulém ročníku válel za Twente Václav Černý. Pro české fotbalisty je však lákavá i druhá nejvyšší nizozemská soutěž, ve které aktuálně působí tři Češi. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 Richard Sedláček (Venlo) Že vám jeho jméno nic neříká? Rodák z Rumburku opustil už v roce 2018 mládež Sparty o odešel do Alkmaaru. V tom se však do prvního kádru nedostal, a tak před dvěma lety zamířil do Venlo. Čtyřiadvacetiletý středový záložník hraje ve druhé lize pravidelně, na kontě má už 104 startů, sedm branek a osm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Dominik Janošek (Breda) Pětadvacetiletý záložník prošel několika ligovými kluby. Hrával za Brno, Slovácko, Mladou Boleslav, Baník nebo Zlín. Snažil se prosadit i v Plzni, které několik let patřil, ve Viktorce ale díru do světa neudělal. V loňské sezoně zazářil v Pardubicích a v létě odešel do druholigové Bredy. V Nizozemsku se mu zatím daří na výbornou, ve 22 ligových startech dal už osm branek a přidal pět asistencí. V týmu patří k oporám. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 Václav Sejk Ve druhé nizozemské lize už působí taky Václav Sejk. Jednadvacetiletému útočníkovi vyšlo loňské hostování v Jablonci, za který dal sedm branek. V létě se vrátil do Sparty a brousil si zuby na místo v základní sestavě. Do té se ovšem nedostal a na podzim nedal ani jeden gól. Na konci ledna tak ambiciózní útočník odešel hostoval do Kerkrade. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Češi v Eredivisie Český fotbal má své zástupce i v Eredivisie. Aktuálně v nejvyšší soutěži působí Ondřej Lingr (na snímku), jenž loni v létě odešel ze Slavie do Feyenoordu. Okusil Ligu mistrů, v domácí soutěži dal dvě branky, místo v sestavě ale zatím nevybojoval. Zato Michal Sadílek, jenž dříve patřil PSV Eindhoven, hraje pravidelně za Twente. Foto: Profimedia.cz