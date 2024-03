Lakatošem to nekončí. Podívejte se, na které hráče má spadeno Mladá Boleslav

Mladá Boleslav však nespí a loví posily. Kdo už přišel? A kdo by ještě měl dorazit? Podívejte se.

O místo v mladoboleslavském brankovišti se dělili Jan Růžička s Filipem Novotným, v příští sezoně by ale tým měl mít novou jedničku. Z Brna má dorazit Dominik Furch, jenž z rodinných důvodů končí v Kometě. Třiatřicetiletý pražský rodák, který toho hodně odchytal i v reprezentaci, bude velkou posilou.

Šestadvacetiletý útočník byl od roku 2019, jen s krátkou přestávkou ve Finsku, hráčem Vítkovic. V ostravském celku se stal oporou a kapitánem, dostal se i do reprezentace. V závěru tohoto ročníku ale nečekaně vypadl ze sestavy a nevrátil se do ní ani v play-off. Bylo jasné, že z Vítkovic odejde, k čemuž taky nakonec došlo. Dominik Lakatoš si plácl s Mladou Boleslaví, která jej získala na dvouleté hostování.

Jan Buchtele

Mladou Boleslav by měl posílit taky Jan Buchtele. Třiatřicetiletý forvard působí od roku 2013 ve Spartě, odkud se odrazil i do reprezentace a KHL. Po této sezoně má ale jeho pražská mise skončit. V základní části si letos připsal 20 bodů, jeden gól vstřelil i v play-off. Se Spartou by se chtěl rozloučit titulem.

