Kweuke a spol. 5 kamerunských fotbalistů, kteří dosud oblékali dres Sparty

Georges Mandjeck

Kamerunského reprezentanta Georgese Mandjecka koupila Sparta v létě roku 2017 za více než třicet milionů korun. Na Letné se ale neprosadil, v podzimní části ročníku 2017/18 odehrál jen deset zápasů a vrátil se na hostování do francouzských Mét, odkud do české ligy přišel. Následně působil v Izraeli a pak se dostal do sportu se klubem. Nakonec se ale vrátil do sestavy a v sezoně 2019/20 odehrál ještě 16 ligových utkání. V září roku 2020 odešel zadarmo do belgického Beverenu.