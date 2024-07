Kvalitní zboží. 5 nejdražších fotbalistů, které zastupuje česká agentura Sport Invest

Ve třech sezonách na západě Čech jasně ukázal, že v něm skutečně dřímá velký potenciál. Aktuálně šestadvacetiletý záložník si v minulých letech vysloužil zájem slavného Galatasaraye Istanbul, ale zájemců o jeho služby bylo daleko víc. Minulý ročník odstartoval ve velkém stylu – v 17 zápasech dal pět branek a patřil na podzim ke klíčovým mužům sestavy. Z Plzně mohl v létě odcházet jako volný hráč, jelikož mu na konci června měla skončit tříletá smlouva, ale ještě předtím ho Viktoria prodala za 1,6 milionu eur do Cincinnati. V americké MLS se velmi rychle aklimatizoval a stal se pilířem a oporou týmu.V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2026 s opcí na další sezonu.

Obránce Pavel Kadeřábek byl jedním z klíčových hráčů sparťanského týmu trenéra Vítězslava Lavičky, který vybojoval v sezoně 2013/14 ligový titul. Talentovaný mladík dostal hodně prostoru už v sezoně 2012/13 a v mistrovském ročníku nechyběl na hřišti ani jednu minutu. Do statistik si tehdy připsal pět branek a devět asistencí. Na Letné pak zůstal ještě jeden rok a následně přestoupil do Hoffenheimu, kde působí dodnes. Smlouvu v klubu má podepsanou ještě na příští ročník. Jeho cenu vyčísluje portál TansferMarkt na tři miliony eur.

Nedlouho před dovršením 16 let se stal Vítězslav Jaroš brankářem Liverpoolu, kam zamířil z pražské Slavie. V dresu slavného anglického klubu chytal v mládežnických soutěžích, ale také hostoval v jiných týmech – v Notts County, ve Stockportu a minulou sezonu strávil v rakouském Štýrském Hradci. V zemi pod Alpami vychytal mistrovský titul i vítězství v národní pohárové soutěži, takže jeho hodnota poskočila utěšeně nahoru. Nyní ji portál TransferMarkt vyčísluje na pět milionů eur. Smlouvu na Anfield Road má ještě na jednu sezonu, takže se možná dočká místa v prvním týmu, ale není vyloučeno, že jej Reds do konce prázdnin prodají jinam.

2. Matěj Kovář (Bayer Leverkusen) – 7 milionů eur

Čtyřiadvacetiletý brankář Matěj Kovář odešel v lednu roku 2018 jako osmnáctiletý teenager do ze Slovácka do Manchesteru United, kde pravidelně chytal v juniorském celku. Na Old Trafford si však místo nevybojoval a klub jej posílal z hostování na hostování. Byl ve Swindonu, v Burtonu a v sezoně 2022/23 se podepsal pod mistrovský titul ve Spartě. Následně ho za pět milionů eur koupil Bayer Leverkusen, se kterým v minulém ročníku vybojoval mistrovský titul v Bundeslize a německý pohár DFB-Pokal. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na sedm milionů eur. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2027.

Foto: Profimedia.cz