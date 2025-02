Kvalitní zboží. 3 nejdražší čeští fotbalisté, kteří hrají ve slovenské Nike lize

Krajní obránce to však neměl na západě Čech snadné a v minulé sezoně se málokdy vešel do sestavy, takže jarní část strávil na hostování ve Zlíně, jemuž měl pomoci se záchranou v lize. To se nepodařilo, místo ve Viktorce už ale neměl, takže zamířil na východ a na tři roky se upsal Trnavě. V dresu Spartaku nastupuje pravidelně a patří k pilířům sestavy. Na kontě má 18 odehraných ligových utkání a jednu asistenci.

Odchovanec slováckého fotbalu Libor Holík má v 26 letech hodně popsaný sportovní životopis. Do nejvyšší soutěže nahlédl poprvé ještě jako teenager v dresu Slavie v sezoně 2015/16, pak si postupně zahrál v barvách Karviné, Jihlavy, Zlína a Jablonce, odkud v průběhu ročníku 2021/22 zamířil do Plzně.

2. Jurij Medveděv (Slovan Bratislava) – cca 10 milionů korun

Žádný český fotbalista neodehrál v dresu Slovanu víc utkání než obránce Jurij Medveděv. Rodák z Kazachstánu, který žije od tří let v České republice a její občanství, byl členem reprezentačních výběrů do 18 a 19 let, v tuzemské nejvyšší soutěži se však nikdy neobjevil. V roce 2017 odešel z Plzně do Senice a o rok později se stal hráčem bratislavského klubu.

S mužstvem se pětkrát v řadě radoval ze zisku mistrovského titulu a dvakrát zvedl nad hlavu tamní Pohár. Předloni v létě se s klubem rozloučil a zamířil za novou výzvou do Ruska, kde pak jednu sezonu odehrál barvách Soči. Loni v létě se ale vrátil do Slovanu, jemuž se upsal do roku 2027. V aktuálním ročníku slovenské Nike ligy odehrál 11 střetnutí, objevil se též ve čtyřech zápasech Ligy mistrů.

