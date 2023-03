Kvalitní formace. Takto by vypadala nejsilnější slovenská pětka s gólmanem v NHL

V nejlepší české pětce, poskládané z hráčů v NHL, by bezpochyby figuroval David Pastrňák či Martin Nečas. Na výběr by bylo i z pěkné řádky brankářů. Slovenských borců v elitní zámořské lize nepůsobí ani deset, ale přesto i z nich bychom mohli složit solidní formaci. Najdete ji v následujících kapitolách.

Brankář: Jaroslav Halák (New York Rangers)

Bilance v sezoně 2022/23: 19 utkání – 90 % úspěšných zákroků, průměr 2,8 inkasovaných branek na zápas

Jaroslav Halák se stal v roce 2003 nejlepším gólmanem na mistrovství světa hráčů do 18 let a pomohl Slovákům k překvapivým stříbrným medailím, v draftu NHL si však musel na potenciálního zaměstnavatele pěkně dlouho počkat. Na řadu se dostal až v posledním devátém kole jako 271. v celkovém pořadí. Do svého portfolia si ho zařadil Montreal, za který o tři roky později odchytal první zápas v NHL.

V dresu Habs strávil čtyři sezony, během nichž si v elitní zámořské lize vydobyl slušné renomé, ale před ročníkem 2010/11 byl vytrejodván do St. Louis, které se stalo na necelé čtyři roky jeho novým domovem a kde zastával roli týmové jedničky. V roce 2014 se přes Buffalo a Washington dostal do New Yorku Islanders, kde chytal do konce sezony 2017/18. Od léta 2018 byl hráčem Bostonu, kde kryl záda Tuukkovi Raskovi. Přes angažmá ve Vancouveru se dostal do současného působiště v New Yorku Rangers.

Během kariéry v NHL si jednou zahrál v Utkání hvězd a v roce 2012 získal spolu s Brianem Elliottem William Jennings Trophy pro gólmany, kteří odchytali sezonu s nejmenším počtem inkasovaných gólů.

Foto: Profimedia.cz