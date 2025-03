Kvalitní formace. Takto by vypadala ideální slovenská pětka v aktuální sezoně NHL

V nejlepší české pětce, poskládané z hráčů v NHL, by bezpochyby figuroval David Pastrňák či Martin Nečas. Na výběr by bylo i z pěkné řádky brankářů. Slovenských borců v elitní zámořské lize nepůsobí ani deset a gólmana mezi nimi nenajdeme vůbec, ale přesto i z nich bychom mohli složit solidní formaci. Najdete ji v následujících kapitolách.

Martin Fehérváry je jedním z nejvýraznějších slovenských talentů posledních let. Bratislavský rodák se už od 15 let hokejově vzdělával ve Švédsku, kde strávil pět sezon a tu poslední už odehrál v elitní lize dospělých. Před ročníkem 2019/20 se přesunul za Atlantik a okřesával se ve farmářském celku Hershey Bears. Nyní už má čtvrtým rokem pevné místo v týmu Capitals. Před sezonou 2023/24 prodloužil v klubu smlouvu o tři roky.

Pravé křídlo: Tomáš Tatar (New Jersey Devils)

Bilance v sezoně 2024/25: 63 utkání – 15 bodů (6+9)

Čtyřiatřicetiletý útočník Tomáš Tatar je univerzálem, který může hrát na pravém i levém křídle. Několik let hájil barvy Detroitu, který ho v roce 2009 draftoval, krátce se mihl v Las Vegas a tři sezony byl hráčem Montrealu.

Před ročníkem 2021/22 se upsal na dva roky Ďáblům z New Jersey za devět milionů dolarů. Když mu kontrakt předloni v létě vypršel, překvapivě dlouho čekal na podpis nové smlouvy a dočkal se až v polovině září, kdy se na jeden rok upsal Coloradu za jeden a půl milionu dolarů. Dlouho však v klubu nevydržel a v polovině prosince se stal obětí trejdu, který jej nasměroval do Seattlu. A protože „dobří holubi se vracejí“, i on se vrátil do New Jersey. Na začátku loňských prázdnin se Ďáblům upsal na jeden rok za plat 1,8 milionu dolarů.

