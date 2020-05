Kváčovi předchůdci v Liberci. Toto je 6 posledních brankářů, kteří zanechali výraznou stopu u Bílých Tygrů

Liberec bývá v posledních letech pravidelně jedním z aspirantů na extraligový titul. Bílí Tygři vybudovali silnou organizaci, která patří k nejlepším v republice. Na severu Čech se vždy mohli spolehnout i na špičkové gólmany. Nyní se novou jedničkou stává Petr Kváča, který má na co navazovat. Jména šesti posledních gólmanů, kteří pod Ještědem zanechali opravdu výraznou stopu, najdete v následujících kapitolách.

Milan Hnilička

Člen zlaté olympijské party z Nagana i bronzový medailista z her v Turíně se v Liberci objevil v roce 2004 po návratu z NHL. V průběhu ročníku 2007/08 si odskočil do ruské Ufy, jinak byl ale trojnásobný mistr světa několik let oporou Bílých Tygrů, které v letech 2005 a 2007 dovedl k extraligovým bronzům. Kariéru ukončil v ročníku 2009/10 ve Slavii.

Foto: Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia