Kulatá meta pokořena! 8 fotbalistů, kteří odehráli 100. zápas v české lize v nejnižším věku

Odehrát stovku utkání v nejvyšší soutěži, to už značí jistou fotbalovou kvalitu. Někdo se k trojciferné metě propracuje třeba až kolem třicátých narozenin, jiní to zvládnou podstatně rychleji.

K metě padesáti odehraných ligových zápasů se v historii české nejvyšší fotbalové ligy nejrychleji propracoval Václav Kadlec, který na ni dosáhl ve věku 18 let, čtyř měsíců a pěti dní. A kteří hráči pokořili v nejnižším věku magickou stovku? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 9 5. Marek Havlík – 21 let, 9 měsíců, 22 dní Odchovanec kroměřížského fotbalu Marek Havlík se v roce 2013 přesunul z Hané na Slovácko a od té doby až dodnes hájí barvy uherskohradišťského klubu. Osmadvacetiletý záložník odehrál už 306 ligových zápasů a jeho start v nejvyšší soutěži byl impozantní. V sezoně 2012/13 zvládl jediné střetnutí, ale od dalšího ročníku už sbíral starty mezi elitou pravidelně. Padesátý ligový zápas odehrál, když mu bylo dvacet let, jeden měsíc a 14 dní, na stovce byl už o necelé dva roky později a je osmým nejmladším hráčem, který tuto metu pokořil. Na hranici dvou stovek zápasů se ale dostal jako absolutně nejmladší hráč v dějinách ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Martin Cedidla - 21 let, 9 měsíců, 4 dny Obránce Martin Cedidla se do tohoto žebříčku dostal poměrně nedávno. Čerstvě dvaadvacetiletý borec naskočil do prvoligového kolotoče už jako teenager ve zlínském dresu a v barvách ševců působí dodnes. Nyní už má na kontě 122 zápasů v nejvyšší soutěži a patří k pilířům mužstva. Nejspíš v něm ale zůstane jen do konce aktuální sezony a vstříc metě dvou set prvoligových střetnutí bude pokračovat v jiném klubu, protože na konci června mu vyprší smlouva a o jeho podpis bude jistě velký zájem u konkurence, zvlášť, pokud se Zlínští mezi elitou neudrží. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 6. Miroslav Holeňák - 21 let, 8 měsíců, 29 dní Miroslav Holeňák je zlínským rodákem a odchovancem tamního klubu, v něm odehrál tři prvoligové sezony, stý zápas v nejvyšší české soutěži však zaznamenal v dresu Drnovic, kde hrál necelých pět let. Následně se přesunul na sever Čech a pomohl v roce 2002 k libereckému titulu. Později měl odejít do Sparty, ale rozmyslel si to a zamířil do Slavie. Kariéru, během které odehrál přes čtyři stovky ligových zápasů, končil opět pod Ještědem. Posbíral během ní 69 žlutých karet, ale také nastřílel 21 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Stanislav Vlček - 21 let, 8 měsíců, 19 dní Nejslavnější časy zažil útočník Stanislav Vlček ve Slavii, se kterou vyhrál ligovou soutěž a legendárním gólem proti Ajaxu Amsterdam zařídil historický postup sešívaných do Ligy mistrů. Z Prahy si odskočil do Anderlechtu a s bruselským klubem se radoval ze zisku tamní pohárové soutěže a Superpoháru. To už byl ale ostříleným fotbalovým mazákem. VIDEO Z ARCHIVU: Nejslavnější slávistický gól všech dob. Připomeňte si, jak Vlček popravil Ajax Do české nejvyšší soutěže vlétl v sezoně 1993/94 v dresu Bohemians, odkud se pak přes působení v Českých Budějovicích odrazil k angažmá v Olomouci. A právě v dresu hanáckého klubu pokořil metu stovky odehraných prvoligových zápasů. Když se po ročníku 2012/13 loučil s kariérou, měl jich na kontě 436 a dal v nich 94 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Jan Polák – 21 let, 6 měsíců, 15 dní Záložník Jan Polák byl ještě donedávna nejmladším hráčem, který si kdy zahrál v české seniorské reprezentaci. Stalo se tak v roce 1999 v zápase s Polskem. Bylo mu tehdy 18 let. O tři roky později hrál i na mistrovství Evropy jednadvacítek, zasáhl do čtyř duelů a dovezl si zlatou medaili. V té době byl hráčem Brna, kde už pravidelně hrával, není tedy divu, že se k metě stovky odehraných zápasů propracoval poměrně rychle. Zvládl to, když mu bylo jednadvacet a půl roku. Později se přes Liberec dostal do Anderlechtu a v roce 2016 se z německého Norimberku vrátil zpátky do moravské metropole. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Marek Suchý – 21 let, 5 měsíců, 14 dní Už jako mladičký se Marek Suchý prosadil do sestavy pražské Slavie. Objev ligy v ročníku 2005/06 byl oporou sešívaných, se kterými si zahrál i v Lize mistrů. Byl tak vytížený, že se k hranici stovky ligových zápasů dostal ve věku 21 let, pěti měsíců a dvou týdnů. 5 hráčů z české stříbrné dvacítky, kteří dosáhli největších úspěchů. Čekalo se od nich ale mnohem víc Od roku 2010 nastupoval za Spartak Moskva. Zpočátku hrával pravidelně, postupem času už ale tolik šancí nedostával a přestoupil do Basileje. Ve Švýcarsku jako by ho pokropili živou vodou. Stal se oporou a jedním z pilířů týmu, s nímž pravidelně hrával v Lize mistrů. Následně působil v německém Augsburgu, odkud se v roce 2021 vrátil domů a posílil Mladou Boleslav. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 1. – 2. Václav Kadlec – 20 let, 11 měsíců Psal se rok 2008, když Sparta za nadaného teenagera z Bohemians 1905 zaplatila asi deset milionů korun. Václav Kadlec v nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2008/09, tehdy si připsal 12 startů a vstřelil dva góly. Ten premiérový z něho dělá čtvrtého nejmladšího střelce v ligové historii a mezi nejmladšími hráči figuruje také v žebříčku borců se stovkou odehraných utkání. Na tuto metu dosáhl jako hráč letenského celku, když mu chyběl přesně měsíc do 21. narozenin. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. – 2 .Antonín Fantiš – 20 let, 11 měsíců Je to skoro neuvěřitelné, ale k hranici stovky ligových zápasů se dostali dva nejmladší hráči v navlas stejném věku. Stejně jako Václavu Kadlecovi bylo v době jubilejního trojciferného utkání i Antonínu Fantišovi 20 let a 11 měsíců. Holobrádci s přesnou muškou. 6 nejmladších střelců v historii samostatné české ligy Fantiš debutoval v české lize už v 16 letech. Není moc hráčů, kteří by si odbyli premiéru dříve než on. Ofenzivní záložník si vybojoval stálé místo v sestavě Příbrami a zaujal například Celtic Glasgow nebo Juventus, kde byl v roce 2009 na testech. Udělal prý dobrý dojem, místo do Itálie ale přestoupil v následujícím roce do Baníku Ostrava, v jehož dresu překonal první stovku zápasů v české nejvyšší soutěži. Nikdo mladší to ještě nedokázal. Foto: Profimedia.cz