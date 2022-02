Kulatá meta pokořena! 5 fotbalistů, kteří odehráli 100. zápas v české lize v nejnižším věku

K metě padesáti odehraných ligových zápasů se v historii české nejvyšší fotbalové ligy nejrychleji propracoval Václav Kadlec, který na ni dosáhl ve věku 18 let, čtyř měsíců a pěti dní. A kteří hráči pokořili v nejnižším věku magickou stovku? Na to odpovídají následující kapitoly.

4. Jan Polák – 21 let, 6 měsíců, 15 dní

Záložník Jan Polák byl ještě donedávna nejmladším hráčem, který si kdy zahrál v české seniorské reprezentaci. Stalo se tak v roce 1999 v zápase s Polskem. Bylo mu tehdy 18 let. O tři roky později hrál i na mistrovství Evropy jednadvacítek, zasáhl do čtyř duelů a dovezl si zlatou medaili. V té době byl hráčem Brna, kde už pravidelně hrával, není tedy divu, že se k metě stovky odehraných zápasů propracoval poměrně rychle. Zvládl to, když mu bylo jednadvacet a půl roku. Později se přes Liberec dostal do Anderlechtu a v roce 2016 se z německého Norimberku vrátil zpátky do moravské metropole.

Foto: Profimedia.cz