Která fotbalová liga je nejlepší? Našli jsme způsob, jak to změřit

Vyjde nám - považte (!) - jedenáct soutěží. Chybí mezi nimi ta česká ale například i řecká – byť třeba Panathinaikos svého času dokázal favority zlobit a ve čtvrtfinále byl – ne ovšem v námi sledovaném období. Jak náš součet dopadl, to zjistíte v následujících kapitolách.

Měřítko úspěchu? Dejme tomu, že postup do čtvrtfinále – to už znamená solidní kvalitu (a nestačí k tomu jen štěstí). Bodování? Za čtvrtfinále bod, za semifinále tři, za finále čtyři a za triumf v něm pět. Ponechme stranou vše ostatní a sčítejme.

Jednou z (mnoha) možností je obodovat úspěchy ve všeobecně nejuznávanější mezinárodní klubové soutěži, tedy v Lize mistrů. Čas? Řekněme (necelých) devatenáct posledních ročníků (tedy od sezony 2002/03 do sezony 2020/21).

Překvapení? Přiznejme rovnou, že za to může jediný ročník soutěže (2011/12), ve kterém za sebou nechal APOEL v základní skupině ruský Zenit Petrohrad, portugalské Porto, ukrajinský Doněck, a v osmifinále přemohl francouzský Olympique Lyon.

Do čtvrtfinále se jedenkrát v námi sledovaném období (2010/11) probil Šachtar Doněck, který v minulých letech předváděl v Lize mistrů solidní výkony. Doněck tak navázal na úspěšná vystoupení Dynama Kyjev z dřívější doby.

Posledním ze čtveřice „jednobodových“ je Rusko. Tamní liga vyslala do Ligy mistrů řadu zástupců, ale jen CSKA Moskva se v roce 2010 prokousal až do čtvrtfinále. Je ovšem možné, že při stále rostoucích finančních možnostech některých ruských klubů se toto číslo v příštích letech změní.

Dlouho měli Turci na kontě jen jednu účast ve čtvrtfinále Ligy mistrů. V roce 2008 si v něm zahrál tým Fenerbahce. Silná trojka z Istanbulu v dalších letech trochu vyklízela evropská pole, ale v roce 2013 to změnil istanbulský Galatasaray, který ve čtvrtfinále ztroskotal na Realu Madrid.

Holandská soutěž patří mezi ty silnější a tamní „top“ kluby čeří vodu v evropských pohárech (s většími či menšími úspěchy) dlouhodobě. V roce 2005 se Eindhoven dokonce dostal do semifinále, o kolo dříve skončil v roce 2007 a čtyři roky předtím se do čtvrtfinále probojoval Ajax, který šokoval fotbalový svět i v roce 2019, když přišel o účast finále až v posledních vteřinách odvetného utkání s Tottenhamem Hotspur.

Portugalské týmy jsou na tom podobně jako ty holandské. Dovedou pozlobit, a někdy i víc než jen to, Porto nejkvalitnější soutěž v roce 2004 dokázalo vyhrát a k tomu hrálo čtyřikrát ve čtvrtfinále, naposled letos, kdy do této fáze soutěže přešlo přes Juventus Turín. Benfica Lisabon byla ve čtvrtfinále třikrát - naposled v roce 2016, kdy si vylámala zuby na Bayernu.

Jednou se mezi osm nejlepších probilo Bordeaux a totéž se povedlo i Marseille. V posledních letech se pravidelně dostává nejdál z francouzských týmů Paris Saint-Germain. Milionářský velkoklub si zahrál loni ve finále, v němž ztroskotal na Bayernu Mnichov. Letos už je opět ve čtvrtfinále a má našlápnuto do dalších bojů. Před čtyřmi lety se až do semifinále dostalo Monako.

Těsně pod vrcholem skončil Juventus (od roku 2015 hned dvakrát) a znovu AC Milán, ve dvou případech rozhodly až penalty. V semifinále se zastavily cesty obou milánských celků. Ve čtvrtfinále se kromě zmíněných klubů ocitl dvakrát i AS Řím. V minulém ročníku měla Itálie ve čtvrtfinále jediného zástupce - Atalantu Bergamo a tam překvapivě nefiguruje žádný.

Itálie si mezi nejlepšími osmi za uplynulých 19 let knihuje pěknou řádku zástupců. Kluby z Apeninského poloostrova vyhrály pohár pro vítěze Ligy mistrů hned třikrát. Dvakrát se radoval AC Milán, jednou jeho městský rival Inter.

Drtivou většinu bodů v tomto součtu zajistil pro Německo Bayern Mnichov, který se ve sledovaném časovém období probojoval už čtyřikrát do finále a dvakrát jej dokázal vyhrát. Mezi nejlepší se vklínilo také Schalke 04, Borussia Dortmund či Lipsko.

Oslavné fanfáry po finále Ligy mistrů dlouho nepatřily anglickým týmům, ale v roce 2019 to konečně změnil Liverpool. Ostrovní fotbalová velmoc si v ročníku 2018/19 připsala do tohoto žebříčku 11 bodů - finále si totiž zahrál Liverpool s Tottenhamem a ve čtvrtfinále skončila cesta obou klubů z Manchesteru.

1. místo, 100 bodů – Španělsko

Španělé mají za uplynulých 19 let na kontě osm triumfů v Lize mistrů. Čtyři si připsala Barcelona i Real Madrid. Španělé neví od sezony 2000/01, kdy podlehla Valencia Bayernu, jaké to je prohrát ve finále (pokud tedy na sebe zrovna nenarazí dva španělské celky), zato v semifinále se zastavila jejich pouť už mnohokrát. Naposled se to stalo Barceloně, která padla před dvěma lety s Liverpoolem.

Foto: Profimedia.cz