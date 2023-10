Kruté vzpomínky. Připomeňte si 5 nejvyšších reprezentačních porážek v éře trenéra Šilhavého

Byl to předposlední test před evropským šampionátem. V sestavě nastoupilo několik hráčů, kteří ještě mohli zamíchat se sestavou, Češi ale na stadionu v Boloni propadli. Italové herně i výsledkově dominovali a zvítězili vysoko 4:0. V české bráně byl, stejně jako u porážky ve Wembley, gólman Pavlenka.

Po EURU, kde český tým došel až do čtvrtfinále, pokračovala kvalifikace o postup na mistrovsví světa. Češi nejprve porazili 1:0 Bělorusko a poté vyjeli do Belgie, se kterou předtím doma remizovali 1:1. Šilhavého tým chtěl favorita potrápit i tentokrát, na Lukaka, Hazarda (oba se zapsali mezi střelce) a spol. ale neměl nárok. Domácí vyhráli 3:0 a Češi přišli o šanci skončit ve skupině první.

ČR – Portugalsko 0:4 (Liga národů, 2022)

Češi loni vstoupili do elitní skupiny Ligy národů výhrou nad Švýcary, od té doby už ale neporazili nikoho. V září do Prahy přijelo Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem. Měl to být svátek, Portugalci ale domácím uštědřili tvrdou lekci. CR7 se sice neprosadil, Portugalci však zvítězili vysoko 4:0.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia