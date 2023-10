Kruh se uzavřel. Podívejte se, kterými extraligovými kluby prošel Radek Smoleňák

Šestatřicetiletý Smoleňák toho v kariéře stihl víc než dost. Dlouho působil v zámoří, zahrál si ale taky za tři extraligové kluby. Které to byly? Podívejte se.

Kladno

Do zámoří Smoleňák odešel z Kladna. A dres stejného celku navlékl taky poté, co skončil ve Spartě. V základní části stihl šest zápasů, dalších 12 jich pak přidal v bojích o udržení. Tehdy dal tři góly, přidal nahrávku a pak odešel do Finska. Teď se po dlouhých letech na kladenský stadion zase vrátil.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia