Krmenčík už do Plzně nepřijde. Kolik Viktorka zaplatila za „Kobru“ Ondráška?

Krmenčík dal o víkendu svůj první ligový gól za Bruggy a v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by z Belgie odešel. Jeho jméno bývalo spojováno s návratem do Plzně, kde ještě do zimy působil, a kde by jej přivítali všemi deseti.

Viktorka však sáhla po jiném útočníkovi, který doplní stávající dvojici Jean-David Beauguel a Tomáš Chorý. Tým Adriána Guľy posílí jednatřicetiletý reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek, jenž přichází z Dallasu.

„Kobru jsme tady milovali. Byl velkou součástí našeho tažení do play off v roce 2019. Navždy bude součástí naší rodiny. Přejeme mu to nejlepší v jeho budoucím klubu, ale také v českém národním týmu,“ řekl pro klubový web prezident FC Dallas Dan Hunt.

Ondrášek tak opouští Dallas a po osmi letech si zahraje ve Fortuna lize, kde naposledy oblékal dres Českých Budějovic. Kolik za něj vedení Viktorky muselo zaplatit? Podle portálu transfermarkt.de je Ondráškova tržní hodnota jeden milion eur – tedy zhruba 26,5 milionů korun. Portál iSport.cz zase píše, že americký klub za hráče požadoval milion dolarů, tedy 22,5 milionu korun.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia