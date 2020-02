Krmenčík přepsal historii. Tři nejdražší čeští fotbalisté, které koupily slavné belgické kluby

V létě odešli do Belgie Simon Deli, Michael Ngadeu a Patrik Hrošovský. V zimě je napodobil i Michael Krmenčík, jehož přestup byl hodně drahý. Víte, které tři české fotbalisty získaly belgické kluby za největší peníze? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to.

Jan Koller (RSC Anderlecht) – 3 mil. eur

Nejlepší střelec v historii české reprezentace odešel do Belgie v roce 1996, kdy ze Sparty zamířil do Lokerenu. Během tří sezon dal 43 branek, stal se nejlepším střelcem soutěže a v roce 1999 přestoupil do Anderlechtu, který za něj zaplatil tři miliony eur. Ve slavném bruselském klubu vydržel dva roky, získal dva tituly a také ocenění pro nejlepšího hráče sezony. Poté odešel do Dortmundu.

Foto: Profimedia.cz