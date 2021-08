Krejčího parťáci. 5 zkušených hráčů, díky nimž Olomouc letos může dojít hodně daleko

Zkušený útočník má na kontě 365 startů v NHL, ve které posbíral 134 (57+77) bodů. Rostislav Olesz postupně nastupoval za Floridu, Chicago a New Jersey, odkud se v roce 2014 vrátil domů. Stříbrný olympijský medailista z Turína krátce působil ve Švýcarsku a až do roku 2019 nastupoval za Vítkovice. Teď se chystá na třetí sezonu v Olomouci.

Lukáš Klimek (34 let, útočník)

Čtyřiatřicetiletý Lukáš Klimek se narodil v Ostravě a několik let hrál extraligu za Vítkovice. V roce 2013 pak útočník s několika reprezentačními starty zamířil do Sparty, ve které vydržel až do ročníku 2018/19. Teď se chystá na třetí rok v Olomouci - během toho posledního posbíral tři body ve 24 duelech.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia