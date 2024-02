Krejčí a spol. zatím zůstávají. 5 ligových hvězd, které v zimě mohly odejít do zahraničí

To však neznamená, že by o ligová esa nebyl zájem..,

Pavel Bucha odešel z Plzně do USA, Ladislav Almási zamířil z Baníku do Chorvatska, další velké přestupy směrem ven z ligy se ale během zimy neupekly.

Marek Havlík (Slovácko)

Na podzim dal deset branek a je nejlepším střelcem ligy. Marek Havlík hraje v životní formě a právě teď měl ideální šanci na přestup. Je mu totiž 28 let, po sezoně mu navíc ve Slovácku končí smlouva. Celou zimu se spekulovalo o odchodu do Plzně nebo přestupu do zahraničí, Havlík však minimálně do konce sezony zůstane v Uherském Hradišti.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia