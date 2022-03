Kreativní elita. Toto jsou 4 nejtvořivější hráči v aktuální sezoně anglické Premier League

Přestože většinu fotbalové slávy slíznou ostrostřelci a kanonýři, které je nejvíc vidět, bez chytrých a kreativních parťáků by nebyli ničím. Úplně nejlepší pak je, když se v jednom hráči snoubí tvořivé schopnosti se zabijáckým střeleckým instinktem. Každý úspěšný tým má na hřišti někoho s těmito vlastnostmi.

4. Bernardo Silva (Manchester City)

Portugalský reprezentační záložník Bernardo Silva je produktem mládežnické akademie Benfiky Lisabon, ale výrazně na sebe upozornil během angažmá v Monaku. V knížecím klubu strávil tři sezony, jednou vyhrál francouzskou ligu a řekl si o lukrativní přestup do Manchesteru City.

Citizens za něho zaplatili 45 milionů liber a on se jim za to bohatě odměňuje. Během dvou let pomohl klubu už k deseti trofejím, z toho třikrát k mistrovskému titulu. Jeho cena je dnes téměř na dvojnásobku toho, zač odcházel v roce 2017 z Monaka.

Manchester City je klubem pro praní špinavé pověsti represivního režimu

Minulá sezona ho zastihla v poklesu formy a v létě se spekulovalo o jeho odchodu z Etihad Stadium, v té současné už ale opět dokazuje, že patří mezi nejtvořivější fotbalisty na planetě. Je to neúnavný motor mužstva, který si náramně rozumí s balonem a jeho přesné přihrávky jsou pro soupeře smrtící.

Foto: Profimedia.cz