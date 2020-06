Kreativní elita! Toto je 10 nejtvořivějších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League

Přestože většinu fotbalové slávy slíznou ostrostřelci a kanonýři, které je nejvíc vidět, bez chytrých a kreativních parťáků by nebyli ničím. Úplně nejlepší pak je, když se v jednom hráči snoubí tvořivé schopnosti se zabijáckým střeleckým instinktem. Každý úspěšný tým má na hřišti někoho s těmito vlastnostmi. Anglická Premier League má za sebou 29 odehraných kol a prim v ní hrají především mužstva, která mají právě takové fotbalisty v kádru. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete deset borců, kteří v aktuálním ročníku patří mezi nejbrilantnější plejmejkry soutěže.

10. Mohamed Salah (Liverpool) Počet odehraných zápasů: 26

Počet vytvořených šancí: 47

Počet nastřílených gólů: 16

Počet asistencí: 6 Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu. Mohamed Salah zaznamenal během premiérové sezony v Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. Rychlostřelci z anglické Premier League. Podívejte se, komu stačí na gól nejméně minut na hřišti Podle mnohých fanoušků i expertů by na konci roku mohl být jedním z aspirantů na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. I proto na Anfield Road neváhali a před dvěma lety své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

9. Willian (Chelsea) Počet odehraných zápasů: 28

Počet vytvořených šancí: 51

Počet nastřílených gólů: 5

Počet asistencí: 5 Chelsea se v domácí soutěži drží mezi elitní čtveřicí. Jedním z hráčů Blues, kteří z dlouhodobého hlediska snesou i nejpřísnější měřítko, je Brazilec Willian. Jednatřicetiletý útočník či ofenzivní záložník dal v 28 zápasech pět branek a na dalších pět nahrál spoluhráčům. Jen osm borců v Premier League má ve statistikách víc klíčových nahrávek než on. Foto: Profimedia.cz

8. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) Počet odehraných zápasů: 23

Počet vytvořených šancí: 52

Počet nastřílených gólů: 2

Počet asistencí: 4 Na tom, že se Brighton drží v aktuální sezoně Premier League nad sestupovými příčkami, má velkou zásluhu německý univerzál Pascal Gross. Devětadvacetiletý borec působí v klubu už třetím rokem a je jednou z největších opor mužstva. Může nastoupit prakticky na jakémkoli postu v záloze či v útoku, parádně zahrává přímé kopy, umí podržet balon a skvěle vystihnout moment přihrávky, které rád rozdává na velké vzdálenosti. Ve 23 zápasech vytvořil pro spoluhráče 52 šancí, což ho řadí mezi elitu nejvýznamnější ostrovní soutěže. Foto: Profimedia.cz

7. Lucas Digne (Everton) Počet odehraných zápasů: 26

Počet vytvořených šancí: 58

Počet nastřílených gólů: 0

Počet asistencí: 5 Už druhým rokem patří k oporám Evertonu francouzský zadák Lucas Digne. Na ostrovy přišel v roce 2018 z Barcelony a dokázal se rychle adaptovat na tamní fotbal. Šestadvacetiletý levý obránce, který se však může posunout i post záložníka, je velmi silný ve vzdušných soubojích, dobře zahrává přímé kopy a je nesmírně kreativní. V každém momentě je naprosto koncentrovaný, je technicky na výši a umí číst hru natolik dobře, že patří mezi nejlepší nahrávače v lize. V liverpoolském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

6. Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers) Počet odehraných zápasů: 29

Počet vytvořených šancí: 63

Počet nastřílených gólů: 1

Počet asistencí: 6 Na tom, že Wolverhampton bojuje v aktuální sezoně Premier League o příčky, které zajišťují postup do evropských pohárů, má mimořádnou zásluhu také Portugalec Joao Moutinho. Zkušený třiatřicetiletý záložník je motorem mužstva, které figuruje na šesté příčce tabulky jen s dvoubodovou ztrátou na Manchester United. Subtilní, jen 170 centimetrů vysoký hráč, má parádní techniku, umí podržet balon a chytře rozehrát, takže z jeho práce mužstvo hodně těží. Vždycky hraje velmi soustředěně, rád střílí z dálky a posílá dlouhé přesné pasy spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz

5. Jack Grealish (Aston Villa) Počet odehraných zápasů: 26

Počet vytvořených šancí: 69

Počet nastřílených gólů: 7

Počet asistencí: 6 Aston Villa je velkým aspirantem na sestup z Premier League a pokud se tak stane, klub zřejmě jen těžko udrží svou čtyřiadvacetiletou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a má v něm podepsanou smlouvu do roku 2023, ale o jeho služby se uchází řada bohatých a slavných konkurentů. Grealish nastřílel v 26 zápasech, do kterých v aktuální sezoně nastoupil (vždy v základní sestavě), sedm branek, což je pětina všech gólů mužstva. Kromě toho vypracoval pro tým 69 klíčových přihrávek, z nichž padlo dalších šest branek. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. O tomhle hráči bychom v lepším mančaftu asi slýchali o hodně častěji. Foto: Profimedia.cz

4. Emiliano Buendia (Norwich City) Počet odehraných zápasů: 28

Počet vytvořených šancí: 73

Počet nastřílených gólů: 7

Počet asistencí: 4 Třiadvacetiletý Emiliano Buendía pomohl v minulé sezoně, jež byla jeho premiérovou na ostrovech, Norwichi k postupu do Premier League a nyní v elitní soutěži ukazuje, že by si ho měli všimnout i stavitelé argentinské reprezentace. Co na tom, že ligový nováček je největším aspirantem na sestup – Buendía je natolik výraznou personou týmu, že se o něho velké a bohaté kluby poperou. Kreativní elita. Tak vypadá tým z nejtvořivějších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League Od příchodu do Anglie jeho cena vyskočila nahoru více než sedmkrát. Je to úžasný nahrávač s citem pro míč, který je technicky skvěle vybavený a rozhodčí pískají po zákrocích na něho často fauly. Foto: Profimedia.cz

3. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Počet odehraných zápasů: 29

Počet vytvořených šancí: 75

Počet nastřílených gólů: 2

Počet asistencí: 12 V říjnu oslaví talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold teprve dvaadvacáté narozeniny, ale už je pod bedlivým dohledem skautů i fanoušků z celé Evropy. Jak by ne, když si ještě v teenagerovském věku odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži, na kontě má už 28 zápasů v Lize mistrů a zahrál si také na předloňském mistrovství světa v Rusku. 8 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League V Liverpoolu věří, že z něho jednou bude klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold sice není záložníkem a jeho místo je na pravé straně obrany, ale díky své univerzálnosti může působit i jako (defenzivní) záložník. V aktuální ligové sezoně dal dvě branky a přidal k nim 12 asistencí. Foto: Profimedia.cz

2. James Maddison (Leicester City) Počet odehraných zápasů: 28

Počet vytvořených šancí: 75

Počet nastřílených gólů: 6

Počet asistencí: 3 Hvězda Jamese Maddisona se naplno rozzářila po přestupu do Lecesteru, který se uskutečnil v létě roku 2018. Nový zaměstnavatel za něho zaplatil Norwichi 20 milionů liber a záhy se ukázalo, že to byla nesmírně dobrá investice. Momentálně je jeho cena už třikrát vyšší. Třiadvacetiletý Angličan sice nejčastěji hraje ve středu záložní řady, ale může alternovat i na levé straně. V aktuálním ročníku Premier League odehrál 28 utkání, ve kterých nastřílel šest branek a na další tři nahrál spoluhráčům. Je to naprosto komplexní hráč, který téměř nemá slabé stránky. Snad by jen mohl trochu víc pomáhat v defenzívě, ale co se týče ofenzivních a kreativních dovedností, patří mezi ligovou elitu. Foto: Profimedia.cz