Kreativní elita. Takto by vypadal tým z nejtvořivějších hráčů v anglické Premier League

Týmy, které mají ty největší ambice, nepotřebují jen jednoho nebo dva kreativní fotbalisty. Mužstvo, které chce vyhrát nějakou trofej, by mělo mít na hřišti co nejvíc tvořivých hráčů. Dávno už neplatí, že stoper je na trávníku od toho, aby odkopával balony nebo kosil soupeřovy útočníky, a brankář by měl jen chytat střely, které míří mezi tyče. Jak by vypadalo mužstvo, poskládané z těch nejkreativnějších hráčů, kteří působili v sezoně 2022/23 v anglické Premier League? Na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Jordan Pickford (Everton) Devětadvacetiletý Jordan Pickford je odchovancem fotbalové akademie Sunderlandu, ale až v sezoně 2016/17 dostal v brance mateřského klubu opravdovou šanci. A chytil ji pořádně za pačesy. Předtím jen putoval z hostování na hostování a vystřídal šest různých oddílů ve čtyřech nižších soutěžích. V Sunderlandu se stal jedničkou týmu a v Premier League se zařadil mezi nejsledovanější gólmany. Pořádně drahé rukavice. 17 nejdražších brankářských přestupů ve fotbalové historii I když se Sunderland neudržel v nejvyšší soutěži a poroučel se do druhé ligy, Pickford zůstal v Premier League – za více než 25 milionů liber totiž přestoupil v roce 2017 do Evertonu a odtud se probojoval i do anglického národního celku, kde má roli jedničky mezi tyčemi. V nedávno skončené ligové sezoně byl jedním z pouhých třech brankářů, kteří vytvořili dvě gólové šance, a jedním ze čtyř gólmanů, kteří asistovali u vstřelené branky. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Kieran Trippier (Newcastle United) Dvaatřicetiletý anglický obránce Kieran Trippier má za sebou parádní sezonu. Čistokrevný pravý bek odehrál všechny zápasy a byl klíčovým hráčem týmu. I díky jeho parádním výkonům Newcastle United skončil čtvrtý, když inkasoval pouhých 33 branek, a vybojoval si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. FOTO: Od Alvese k Zlatanovi. Podívejte se na kérky známých fotbalistů Bývalý hráč a odchovanec Manchesteru City a člen mládežnických výběrů Anglie i seniorské reprezentace Albionu zúročuje zkušenosti, kterých už má na rozdávání. Je vynikající ve vzdušných soubojích, umí dokonale a přesně přihrát i podržet balon. V Newcastlu rozhodně nelitují, že ho loni v zimě koupili za 12 milionů liber z Atlétika Madrid. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Fabian Schär (Newcastle United) Třicetiletého švýcarského stopera Fabiana Schära zastihla uplynulá sezona Premier League ve vynikající formě. V 36 zápasech dal jeden gól, k němu přidal tři asistence a byl pilířem defenzívy mužstva. Zkušený zadák, který má na kontě už 75 startů v reprezentaci helvétského kříže, má za sebou v nejvyšší ostrovní lize už pět ročníků. V klubu má smlouvu do roku 2024 a jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na deset milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Ben Davies (Tottenham Hotspur) Mezi aktuálně nejcennějšími velšskými fotbalisty najdeme také třicetiletého Benjamina Daviese. Stejně jako kdysi Gareth Bale i on spojil svou kariéru s Tottenhamem, kde působí už od roku 2014. Spurs ho tehdy získali za necelých 13 milionů eur ze Swansea a určitě nikdy tohoto nákupu nelitovali. Gareth Bale už si užívá golfu a důchodu. Toto je 5 nejdražších velšských fotbalistů současnosti Osmasedmdesátinásobný reprezentant a střelec jednoho gólu v národním celku už má v dresu londýnského klubu odehrány přes tři stovky utkání a nejspíš jich ještě pár desítek přidá, protože má s Tottenhamem podepsanou smlouvu do roku 2025. V uplynulé sezoně dal v Premier League dva góly a přidal k nim dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Andrew Robertson (Liverpool) Nejdražším hráčem (a zároveň největší hvězdou) skotského reprezentačního výběru je bezpochyby Andrew Robertson, jehož pracovním místem je levá strana defenzívy. Klíčový hráč Liverpoolu i národního celku má vynikající přihrávku, je silný na balonu i v soubojích jeden na jednoho. Když si uvědomíte, že tohoto špičkového moderního beka získali na Anfield Road v létě roku 2017 za pouhých osm milionů liber, nejspíš se vám bude zdát, že to byla krádež za bílého dne. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt pětkrát vyšší. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Kevin De Bruyne (Manchester City) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Jednatřicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. Pěkně drahé pralinky. 5 belgických reprezentantů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší cenu O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. V uplynulém ročníku byl s 16 asistencemi (opět) suverénně nejlepším nahrávačem v lize. Foto: Profimedia.cz

Záložník: James Ward-Prowse (Southampton) Southampton sestoupil z nejvyšší anglické soutěže, ale rozhodně to nebylo vinou záložníka Jamese Ward-Prowse. Osmadvacetiletý Angličan zažil z individuálního pohledu povedenou sezonu, v níž odehrál všech 38 utkání v základní sestavě, dal devět gólů a k nim přidal čtyři asistence. V příští sezoně by však v Premier League neměl chybět. Je pochopitelné, že o hráče jeho kvalit se zajímá řada bohatých klubů. Nebude to však levný podpis. Podle portálu TransferMarkt činí jeho současná cena 38 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Martin Odegaard (Arsenal) Zázračné dítě norského fotbalu – tak se psalo o Martinu Odegaardovi, když v 17 letech podepsal smlouvu s Realem Madrid. Na San Bernabeu ale nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z jednoho hostování na druhé, až předloni v zimě zakotvil v Arsenalu. Kanonýři o jeho služby hodně stáli a v létě se pak zrodil přestup za necelých 40 milionů eur. Na Emirates Stadium podepsal čtyřletou smlouvu s opcí na další sezonu. Tým plný fotbalových drahokamů. Toto jsou 4 nejhodnotnější hráči v kádru Arsenalu Tento obchod se londýnskému klubu vyplácí. Čtyřiadvacetiletý záložník patří k pilířům Arsenalu a k největším osobnostem anglické Premier League. V uplynulém ročníku zaznamenal 15 vstřelených branek a sedm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Bukayo Saka (Arsenal) Bukayo Saka je už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 28 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale umí také operovat na opačné straně hřiště. Drazí reprezentanti Albionu. 10 nejhodnotnějších anglických fotbalistů současnosti V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V uplynulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 14 gólů a 11 asistencí. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners, která ze sebe pokaždé dostane to nejlepší. Jeho role v týmu stále roste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) Pětadvacet milionů liber vytáhl z kasy loni v létě pokladník Nottinghamu Forest a poslal je do Wolverhamptonu za ofenzivního záložníka či středního útočníka Morgana Gibbse-Whitea. I když na hrotu útoku hraje méně než jako podhrotový hráč, vybrali jsme na tuto pozici zásluhou kreativních schopností právě jeho. Jsou dobří ale… Toto jsou nejpřeceňovanější hráči z každého klubu v anglické Premier League Třiadvacetiletý Angličan je velmi kvalitním fotbalistou, ale i když prošel všemi mládežnickými reprezentace Albionu, na pozvánku do seniorského národního celku zatím stále marně čeká. V uplynulé sezoně dal pět branek a na dalších osm nahrál. Jeho odhadovaná tržní cena činí 40 milionů eur. Foto: Profimedia.cz