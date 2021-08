Kreativní elita. Takto by vypadal tým z nejtvořivějších hráčů v anglické Premier League

Týmy, které mají ty největší ambice, nepotřebují jen jednoho nebo dva kreativní fotbalisty. Mužstvo, které chce vyhrát nějakou trofej, by mělo mít na hřišti co nejvíc tvořivých hráčů. Dávno už neplatí, že stoper je na trávníku od toho, aby odkopával balony nebo kosil soupeřovy útočníky, a brankář by měl jen chytat střely, které míří mezi tyče. Jak by vypadalo mužstvo, poskládané z těch nejkreativnějších hráčů, kteří působí v nejkvalitnější fotbalové lize na světě, tedy v anglické Premier League? Na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Jordan Pickford (Everton) Sedmadvacetiletý Jordan Pickford je odchovancem fotbalové akademie Sunderlandu, ale až v sezoně 2016/17 dostal v brance mateřského klubu opravdovou šanci. A chytil ji pořádně za pačesy. Předtím jen putoval z hostování na hostování a vystřídal šest různých oddílů ve čtyřech nižších soutěžích. V Sunderlandu se stal jedničkou týmu a v Premier League se zařadil mezi nejsledovanější gólmany. Brankářská elita. Podívejte se na 21 nejdražších fotbalových gólmanů všech dob I když se Sunderland neudržel v nejvyšší soutěži a poroučel se do druhé ligy, Pickford zůstal v Premier League – za více než 25 milionů liber totiž přestoupil do Evertonu a odtud se probojoval i do anglického národního celku, kde má roli jedničky mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Trent Alexander-Arnold (Liverpool) V říjnu oslaví talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold teprve třiadvacáté narozeniny, ale už pár let je pod bedlivým dohledem skautů i fanoušků z celé Evropy. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je už jednou z jejích hvězd. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. 7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League Na Anfield Road věří, že z něho jednou vyroste klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold sice není záložníkem a nejčastěji hraje na pravé straně obrany, ale díky své univerzálnosti může působit i jako (defenzivní) záložník. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Virgil Van Dijk (Liverpool) Holandský stoper Virgil van Dijk na sebe výrazně upozornil už v době, kdy mu bylo pouhých dvacet let a vybojoval si pevné místo v sestavě Groningenu. V nizozemské nejvyšší soutěži strávil dvě nesmírně povedené sezony a následně za necelé tři miliony liber zamířil do Celtiku Glasgow. Na začátku ročníku 2015/16 už byla jeho cena více než čtyřnásobná - do Southamptonu se stěhoval za 13 milionů liber a v klubu během dvou a půl sezon vyrostl v uznávanou personu Premier League. Toto je 55 nejdražších přestupů fotbalové historie. Než skončí léto, pořadí se opět změní Zájem o jeho služby měly bohaté velkokluby, na začátku roku 2018 nakonec podepsal smlouvu v Liverpoolu, který za holandského reprezentanta poslal do Southamptonu 75 milionů liber. Klub díky tomuto přestupu významně vyztužil obranné řady a od té doby má jeden z nejlepších defenzivních valů v Evropě. Van Dijk dostal také královský plat - týdně si přijde na 180 tisíc liber a tuto částku bude pobírat až do roku 2023, kdy mu stávající kontrakt vyprší. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Andrew Robertson (Liverpool) Pracovním místem sedmadvacetiletého Skota Andrewa Robertsona je levá strana defenzívy. Má vynikající přihrávku, je silný na balonu a v soubojích jeden na jednoho. Když si uvědomíte, že tohoto špičkového moderního beka získali na Anfield Road v létě roku 2017 za pouhých osm milionů liber, nejspíš se vám bude zdát, že to byla krádež za bílého dne. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt téměř desetkrát vyšší… Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Riyad Mahrez (Manchester City) Alžírský reprezentant Riyad Mahrez byl několik let jedním z nejžádanějších hráčů na přestupovém trhu. Kolem bývalého záložníka Leicesteru kroužili jako supi skauti věhlasných klubů, až ho předloni v létě ulovil Manchester City. Co rok, to jeden megapřestup. 5 hvězd, které Leicester v minulých letech prodal anglickým gigantům Motor mužstva, který nejčastěji řádí na pravé straně útoku nebo záložní řady, zažíval v minulém ročníku dobré časy. V 27 ligových zápasech dal devět gólů a na dalších šest nahrál. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Kevin De Bruyne (Manchester City) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Třicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že už několik let patří k nejlepším hráčům v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: James Maddison (Leicester City) Hvězda Jamese Maddisona se naplno rozzářila po přestupu do Leicesteru, který se uskutečnil v létě roku 2018. Nový zaměstnavatel za něho zaplatil Norwichi 20 milionů liber a záhy se ukázalo, že to byla nesmírně dobrá investice. Momentálně je jeho cena skoro třikrát vyšší. Rychlíci, technici a dravci. Toto je 8 nejlepších ofenzivních záložníků v anglické Premier League Čtyřiadvacetiletý Angličan sice nejčastěji hraje ve středu záložní řady, ale může alternovat i na levé straně. V minulém ročníku Premier League odehrál 31 utkání, ve kterých nastřílel osm branek a na dalších pět nahrál spoluhráčům. Je to naprosto komplexní hráč, který téměř nemá slabé stránky. Snad by jen mohl trochu víc pomáhat v defenzívě, ale co se týče ofenzivních a kreativních dovedností, patří mezi ligovou elitu. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Emiliano Buendía (Aston Villa) Čtyřiadvacetiletý Emiliano Buendía pomohl v sezoně 2018/19, jež byla jeho premiérovou na ostrovech, Norwichi k postupu do Premier League a následně v elitní soutěži předváděl velmi dobré výkony. Přestože po roce klub opět spadl do druhé nejvyšší ligy, Buendía byl natolik výraznou personou týmu, že se o něho velké a bohaté kluby skoro praly. Nakonec ho získala za téměř 35 milionů liber Aston Villa. Tak šustí miliony! 10 nejdražších transferů, které se zatím zrodily v letním přestupním termínu Od příchodu do Anglie jeho cena vyskočila nahoru téměř třicetinásobně. Je to úžasný nahrávač s citem pro míč, který je technicky skvěle vybavený a rozhodčí pískají po zákrocích na něho často fauly. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Mohamed Salah (Liverpool) Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. Přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů a po třiceti letech i k vítězství v Premier League. Tihle borci se pro sebe narodili aneb 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Devětadvacetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a už v roce 2018 své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Udělali dobře. Hned v prvním utkání v současném ročníku dal Salah gól a přidal ještě dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Roberto Firmino (Liverpool) Z brazilského záložníka Roberta Firmina se stal v průběhu minulých sezon tahoun Liverpoolu a navázal tak na čtyři ročníky, které před odchodem na ostrovy strávil v německém Hoffenheimu, kde byl absolutní hvězdou. Pro mužstvo byl donedávna prakticky nepostradatelný. Jsou dobří, ale… Takto vypadá jedenáctka z nejpřeceňovanějších hráčů v anglické Premier League Hráč, který už má na kontě přes padesát startů v reprezentaci Kanárků, se stal v létě roku 2015 kořistí Liverpoolu, který ho koupil za 29 milionů liber. Aktuální smlouva na Anfield Road mu zajišťuje plat ve výši 180 tisíc liber týdně a vyprší v roce 2023. Jeho kritici poukazují na to, že zahazuje obrovský počet šancí, jeho zastánci tvrdí, že jeho největší přínos je jinde – v aktivní hře, napadání a vytváření prostoru pro spoluhráče, především Mohameda Salaha. Obě strany mají pravdu. Firmino v uplynulém ročníku skóroval devětkrát v 36 zápasech a trefil se také hned v úvodním utkání aktuální sezony. Foto: Profimedia.cz