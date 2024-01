Kreativní elita. 8 nejtvořivějších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League

Co je víc - střelec, který dává góly, nebo hráč, který je připravuje? To je, jako bychom se ptali, jestli je v autě důležitější volant nebo brzda. Bez jednoho či druhého je vůz samozřejmě k ničemu.



Část 1 / 9



Přestože většinu fotbalové slávy slíznou ostrostřelci a kanonýři, které je nejvíc vidět, bez chytrých a kreativních parťáků by nebyli ničím. Úplně nejlepší pak je, když se v jednom hráči snoubí tvořivé schopnosti se zabijáckým střeleckým instinktem. Každý úspěšný tým má na hřišti někoho s těmito vlastnostmi. Anglická Premier League má za sebou 21 odehraných kol a prim v ní hrají především mužstva, která mají právě takové fotbalisty v kádru. V následujících kapitolách najdete osm borců, kteří v aktuálním ročníku patří mezi nejbrilantnější plejmejkry soutěže.

Pokračování 2 / 9 8. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) Na tom, že se Brighton drží v aktuální sezoně Premier League v horní polovině tabulky, má velkou zásluhu německý univerzál Pascal Gross. Dvaatřicetiletý borec působí v klubu už sedmým rokem a je jednou z největších opor mužstva. Může nastoupit prakticky na jakémkoli postu v záloze či v útoku, parádně zahrává přímé kopy, umí podržet balon a skvěle vystihnout moment přihrávky, které rád rozdává na velké vzdálenosti. V 18 zápasech současného ročníku vytvořil pro spoluhráče 51 šancí, což ho řadí mezi absolutní elitu nejvýznamnější ostrovní soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Jack Grealish (Manchester City) Už v průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším britským fotbalistou. Borci, kterým to „fotbalově“ myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti Grealish vstřelil v 66 ligových zápasech, do kterých v dresu Manchesteru City v Premier Legue nastoupil, 11 branek. Dvakrát už týmu pomohl k anglickému titulu a také k vítězství v Lize mistrů. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Jeho tržní cena je momentálně odhadována na 70 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 6. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold má pětadvacet let, ale už kroutí osmou sezonu v sestavě Liverpoolu. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je jednou z jejích hvězd. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. 120 tisíc liber týdně a víc. Toto je 10 nejlépe placených fotbalistů Liverpoolu v aktuální sezoně Na Anfield Road věří, že z něho jednou bude klubová legenda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold je jedním z nejkreativnějších defenzivních fotbalistů současnosti. V minulém ligovém ročníku zaznamenal devět gólových asistencí a v tomto ohledu patřil mezi nejlepší obránce v Premier League. V tom současném má na kontě pět nahrávek a tři góly. V Liverpoolu jsou si jeho kvalit dobře vědomi a náležitě je oceňují týdenní částkou ve výši 180 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Bruno Fernandes (Manchester United) Manchester United v průběhu sezony 2019/20 zoufale potřeboval zkvalitnit tým a hlavní vysněnou posilou byl portugalský záložník Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabon. O jeho přestupu na Old Trafford se mluvilo a psalo několik týdnů, ale k dohodě klubů došlo až těsně před uzávěrkou přestupů. Manchesteru se totiž zdála přestupní částka, kterou požadoval jeho předchozí zaměstnavatel, dost přemrštěná. Nakonec se ale manažeři Benfiky a anglického velkoklubu dohodli a Fernandes se stěhoval z Portugalska za 65 milionů eur. Je kreativním motorem mužstva, v dresu Red Devils odehrál dosud 144 ligových utkání, ve kterých nastřílel 47 gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Bukayo Saka (Arsenal) Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 32 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale umí také operovat na opačné straně hřiště. Kreativní elita. Takto by vypadal tým z nejtvořivějších hráčů v anglické Premier League V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 14 gólů a 11 asistencí. V tom současném má na kontě po 20 odehraných zápasech šest přesných tref a stejný počet nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu stále roste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Michael Olise (Crystal Palace) Více než tři měsíce byl dvaadvacetiletý Francouz Michael Olise na marodce, ale jakmile se na začátku listopadu vrátil do hry, byl jako uragán. Talentovaný mladík od té doby stačil naskočit v dresu Crystal Palace do devíti ligových utkání, ve kterých nastřílel pět branek a na jednu přihrál. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Olise prošel coby teenager akademiemi Arsenalu a Manchesteru City, nikde ale nadlouho nezakotvil. Sedm let pobyl v mládežnických týmech Chelsea, ovšem ani Blues ho zřejmě nepovažovali za velký příslib do budoucna. Až v Readingu se jeho talent naplno projevil a v roce 2021 přestoupil za více než devět milionů eur do současného působiště. Jeho aktuální cena je více než pětinásobná a činí podle portálu TransferMarkt 50 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. Martin Odegaard (Arsenal) Zázračné dítě norského fotbalu – tak se psalo o Martinu Odegaardovi, když v 17 letech podepsal smlouvu s Realem Madrid. Na San Bernabeu ale nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z jednoho hostování na druhé – nejdříve byl v Heerenvenu, pak v Arnhemu a v roce 2019 zamířil do San Sebastianu. Zapůjčené poklady. 4 fotbalisté, jejichž tržní cena během hostování v jiném klubu rekordně vzrostla V dresu Realu Sociedad konečně naplno předvedl, jak velký talent v něm vězí. Během jediné sezony vyskočila jeho cena zásluhou vynikajících výkonů o 30 milionů eur. Ani to mu ale nepomohlo k průniku do kádru Bílého baletu. Půl roku po návratu do královského klubu byl vyexpedován na další hostování, tentokrát do Arsenalu, kam v létě roku 2021 za 35 milionů eur přestoupil. Tento obchod se londýnskému klubu vyplácí. Pětadvacetiletý záložník patří k pilířům Arsenalu a k největším osobnostem anglické Premier League. V současném ročníku zaznamenal v 18 zápasech čtyři branky a tři asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. James Maddison (Tottenham Hotspur) Hvězda Jamese Maddisona se naplno rozzářila po přestupu do Leicesteru, který se uskutečnil v létě roku 2018. Nový zaměstnavatel za něho zaplatil Norwichi 20 milionů liber a záhy se ukázalo, že to byla nesmírně dobrá investice. Momentálně je jeho cena více než třikrát vyšší. Králové hattricků. 6 klubů, jejichž hráči zaznamenali nejvíc třígólových zápasů v historii Premier League Sedmadvacetiletý Angličan po sestupu Leicesteru z Premier League loni v létě změnil dres a v aktuálním ročníku nejvyšší ostrovní ligy odehrál 11 utkání v barvách Tottenhamu, jemuž se upsal do roku 2028. Nastřílel v nich tři branky a na dalších pět nahrál spoluhráčům. Je to naprosto komplexní hráč, který téměř nemá slabé stránky a co se týče ofenzivních a kreativních dovedností, patří mezi absolutní světovou elitu. Pro Tottenham je neštěstím, že si v listopadu poranil koleno a od té doby se na hřišti neobjevil. Foto: Profimedia.cz