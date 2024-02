Krásné vzpomínky. Připomeňte si 8 triumfů Sparty v Evropské lize a Poháru UEFA

Sparta dnes v Istanbulu rozehraje souboj o postup do osmifinále Evropské ligy. Možná, že Pražané udělají první krok k tomu, aby navázali na osm let starý úspěch, kdy po výhře na Olympijském stadionu v Římě v souboji s Laziem postoupili mezi osm nejlepších týmů v této soutěži. Možná i letos na jaře by Letenští mohli do sbírky slavných vítězství zařadit další triumf, na který se bude dlouho vzpomínat.