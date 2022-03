Krásné vzpomínky. Připomeňte si 6 triumfů Sparty v Evropské lize a Poháru UEFA

Třetí místo z roku 1983 posunulo Spartu do Poháru UEFA, jenže los prvního kola byl nemilosrdný – Real Madrid. Sparťané se ale nezalekli a zásluhou přímého kopu Jozefa Chovance šli do vedení. Hosté však srovnali a dokázali zareagovat také na gól Zdeňka Procházky.

Sparta - Feyenoord Rotterdam 2:0 (2012/13)

Na Feyenoord to Sparta umí. Soupeře z Rotterdamu zdolala dvakrát (4:0 a 2:0) v Lize mistrů v sezoně 2001/02 a došlápla si na něho i v předkole Evropské ligy o jedenáct let později. Pražané sahali po skvělém výsledku už na hřišti soupeře, kde po brankách Václava Kadlece vedli 2:0, v nastaveném čase ale přišli o náskok a dovezli si domu remízu. Na Letné to pak byl vyrovnaný boj a rozhodovalo se až po půli, nejprve se trefil z penalty znovu Kadlec a výhru pečetil Jiří Jarošík. Tentokrát už Sparta nedopustila žádné zaváhání a postoupila do základní skupiny.