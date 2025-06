Krásné vzpomínky. Připomeňte si 15 nejslavnějších výher české fotbalové reprezentace

Na některá střetnutí české fotbalové reprezentace si dnes už nikdo nevzpomene a jiná by hráči i fanoušci nejraději vymazali z paměti. Pak jsou ale i takové zápasy, které navždy vešly do dějin a připomínat se budou ještě hodně dlouho.



Část 1 / 16



Samostatná česká reprezentace hrála na osmi evropských a jednom světovém šampionátu. Důležitých zápasů absolvovala už spoustu. Zatímco Michal Bílek uměl prohrát i s Finy nebo Maďary, pod dalšími trenéry dokázal nároďák zvítězit i v několika veledůležitých bitvách. V následujících kapitolách najdete 15 nejslavnějších vítězství českého týmu, na které se jen tak nedá zapomenout a při vzpomínce na ně stále mrazí.

Pokračování 2 / 16 Nizozemsko – Česká republika 0:2, Euro 2020 (osmifinále) Tomáš Holeš slaví úvodní gól českého týmu v osmifinále mistrovství Evropy s Holandskem. (Foto: Profimedia.cz) Toto vítězství máme ještě v poměrně čerstvé paměti. Český celek postoupil po výhře nad Skotskem, remíze s Chorvatskem a těsné porážce od Anglie ze třetího místa v základní skupině do osmifinále Eura, v němž narazil na silné a sebevědomé Holandsko. Oranjes šli do vyřazovacích bojů z prvního pozice poté, co postupně zametli s Ukrajinou, Rakouskem a Severní Makedonií, a byli jednoznačnými favority na postup. Po bezbrankové první půli se na začátku druhé pětačtyřicetiminutovky nechal za hloupé hraní rukou vyloučit Matthijs de Ligt, což ovlivnilo zbytek utkání. V 68. minutě otevřel skóre Tomáš Holeš a vítěznou pojistku na cestě do čtvrtfinále přidal deset minut před koncem kanonýr Patrik Schick. Foto Profimedia.cz

Pokračování 3 / 16 Česká republika – Anglie 2:1, kvalifikace Euro 2020 Češi šokovali Evropu, když v říjnu 2019 porazili na domácím hřišti Anglii a udělali významný krok k postupu na Euro 2020. (Foto: Profimedia.cz) Když v říjnu roku 2019 nastupovali čeští reprezentanti proti Anglii, hlavně nechtěli zopakovat výsledek z úvodního měření sil v kvalifikačním cyklu o postup na mistrovství Evropy v roce 2020, v němž utrpěli o půl roku dříve ve Wembley debakl 0:5. Ale začátek utkání nevypadal vůbec dobře - hosté hned v páté minutě skórovali z penalty. Na trefu Harryho Kanea však jen o pár minut později odpověděl Jakub Brabec. Zápas v závěru rozhodl střídající Zdeněk Ondrášek, který za národní tým hrál vůbec poprvé v kariéře. Češi tak udělali zásadní krok k postupu na závěrečný turnaj.

Pokračování 4 / 16 Nizozemsko – Česká republika 2:3, kvalifikace Euro 2016 Cenné vítězství na silným soupeřem. Češi v posledním zápase kvalifikace na Euro ve Francii přehráli Holandsko v Amsterdamu 3:2. (Foto: Profimedia.cz) Na začátku posledního utkání kvalifikace na mistrovství Evropy ve Francii přežili Češi v Holandsku několik velkých šancí domácích, kteří hráli o teoretickou naději v podobě postupu do baráže, a pak udeřili. Ve 24. minutě po krásné akci otevřel skóre Kadeřábek a za dalších deset minut už Oranjes prohrávali 0:2. Necid našel Šurala, který si pohrál s obráncem a střelou k tyči zvýšil české vedení. Domácí zmar korunoval v 66. minutě vlastní gól Robina van Persieho. I když Holanďané v poslední dvacetiminutovce ještě dokázali snížit na 2:3, hostům už vítězství nevzali, a to ani přesto, že hráli po vyloučení obránce Suchého celou druhou půli v deseti.

Pokračování 5 / 16 Česká republika – Polsko 1:0, Euro 2012 (základní skupina) Takto Češi slavili postup do čtvrtfinále Eura v roce 2012 po vítězství nad Polskem. (Foto: Profimedia.cz) Do evropského šampionátu v roce 2012 vstoupili Češi ostudnou porážkou s Ruskem. Tým Michala Bílka ale nesložil zbraně a porazil Řecko. V rozhodujícím zápase skupiny s domácími Poláky šlo o všechno. Češi předvedli skvělý výkon a díky životní brance Petra Jiráčka postoupili do čtvrtfinále turnaje. Naopak pro Poláky Euro skončilo předčasně.

Pokračování 6 / 16 Česká republika – Černá Hora 2:0, baráž o Euro 2012 Jedním z hrdinů baráže o Euro v roce 2012 byl Václav Pilař. (Foto: Profimedia.cz) I když byl trenér Michal Bílek skoro celou dobu u národního týmu zatracován, dokázal vybojovat postup na Euro v roce 2012. Češi skončili v základní skupině kvalifikace druzí a tak o turnaj bojovali v baráži, v níž narazili na silnou Černou Horu. Fanoušci byli v nejistotě, zda český tým úkol postoupit zvládne. Základ však položil už v domácím duelu, ve kterém díky trefám Václava Pilaře a Tomáše Sivoka z nastaveného času vyhrál 2:0.

Pokračování 7 / 16 Německo – Česká republika 0:3, kvalifikace Euro 2008 Jaroslav Plašil slaví k klubku spoluhráčů třetí gól do sítě Německa v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy v roce 2008. (Foto: Profimedia.cz) Domácí porážka s Německem, bezbranková remíza ve Walesu. Výchozí pozice českého týmu v kvalifikační skupině o Euro 2008 nebyla ideální. V polovině října navíc Češi jeli do Německa, které bylo jednoznačným favoritem. Jenže svěřenci Karla Brücknera předvedli parádní výkon, domácí zaskočili a po trefách Libora Sionka, Marka Matějovského a Jaroslava Plašila vyhráli 3:0. O měsíc později porazili doma Slováky, pak vyhráli na Kypru a na závěrečný turnaj postoupil z prvního místa.

Pokračování 8 / 16 Česká republika – Norsko 1:0, baráž o MS 2006 Je dobojováno. Češi si právě zajistili postup na mistrovství světa v Německu. (Foto: Profimedia.cz) Když hráli Češi baráž o světový šampionát 2002, propadli. Dvojzápas s Norskem už ale za další čtyři roky zvládli. Díky brance Vladimíra Šmicera si přivezli jednogólový náskok z Osla, který doma uhájili. Když se v 35. minutě trefil Tomáš Rosický, vypukla na Letné obrovská euforie, která trvala ještě dlouho do noci.

Pokračování 9 / 16 Česká republika – USA, MS 2006 (základní skupina) Jan Koller se raduje z branky do sítě USA v úvodním utkání na mistrovství světa v Německu. (Foto: Profimedia.cz) Jediným mistrovstvím světa, na které samostatný český výběr dosud postoupili, zůstává světový šampionát z roku 2006 v Německu. Tým pod vedením Karla Brücknera vstoupil do turnaje skvěle a v úvodním klání porazil 3:0 Spojené státy. Dvakrát se trefil Tomáš Rosický, jeden zásah si připsal Jan Koller. Bohužel, byl to poslední vítězný zápas české reprezentace na turnaji.

Pokračování 10 / 16 Česká republika – Nizozemsko 3:2, Euro 2004 (základní skupina) Jednou z největších hvězd Eura v roce 2004 byl Milan Baroš, který se trefil i v nezapomenutelném duelu proti Nizozemsku. (Foto: Profimedia.cz) Euro 2004, to byla parádní česká jízda. Po úvodním vítězství nad Lotyšskem narazili Češi na Nizozemce, kteří do utkání vstoupili skvěle a v 19. minutě vedli už 2:0. Soubor Karla Brücknera ale nesložil zbraně a rozehrál partii, která se nesmazatelně zapsala do dějin. Díky brankám Jana Kollera, Milana Baroše a Vladimíra Šmicera zápas otočil a vyhrál 3:2. Na toto utkání se krásně vzpomíná.

Pokračování 11 / 16 Česká republika – Německo 2:1, Euro 2004 (základní skupina) Marek Heinz vyrovnával v základní skupině na Euru v roce 2004 proti Německu na 1:1. Vítěznou branku pak dal Milan Baroš. (Foto: Profimedia.cz) Po výhrách nad Lotyšskem a Nizozemskem měli Češi postup do čtvrtfinále Eura v roce 2004 jistý. Kouč Karel Brückner se proto rozhodl šetřit opory a do posledního zápasu základní skupiny s Německem poslal náhradníky, kteří však duel zvládli parádně, Němce díky brankám Marka Heinze a Milana Baroše porazili 2:1 a poslali je z turnaje domů. Bylo to hodně „sladké“ vítězství.

Pokračování 12 / 16 Česká republika – Nizozemsko 3:1, kvalifikace Euro 2004 Radost z pojistky postupu na Euro 2004 v podobě výhry nad Holandskem v roce 2003 byla obrovská. (Foto: Profimedia.cz) Kvalifikační skupina o postup na Euru 2004, ve které hráli Češi, se zúžila na souboj výběru Karla Brücknera s Nizozemskem. Jelikož se v Rotterdamu hrálo 1:1, bylo jasné, že se rozhodne na Letné. Čechům tento zápas vyšel parádně. Už do přestávky se trefili Jan Koller a Karel Poborský, a i když ve druhé půli Oranjes snížili, v závěru završil euforii Milan Baroš.

Pokračování 13 / 16 Česká republika – Dánsko 3:0, Euro 2004 (čtvrtfinále) Ve čtvrtfinále proti Dánsku na Euru v roce 2004 odehrál Češi skvělou vítěznou partii. (Foto: Profimedia.cz) Základní skupinou na Euru v roce 2004 prošli Češi bez ztráty jediného bodu. Všem ale bylo jasné, že čtvrtfinálovou bitvou s Dánskem se všechny výsledky mažou. První poločas skončil bez branek, ihned po pauze se ale trefil Jan Koller a další dvě branky přidal Milan Baroš. Češi vyhráli 3:0 a podruhé v historii postoupili do semifinále mistrovství Evropy.

Pokračování 14 / 16 Česká republika – Itálie 2:1, Euro 1996 (základní skupina) Hvězdami nabitý soubor Itálie si nepřipouštěl, že by neměl vyhrát. Češi ale předvedli v základní skupině na mistrovství Evropy v roce 1996 báječný výkon a získali tři body. (Foto: Profimedia.cz) Do prvního mistrovství Evropy, na kterém hrála samostatná Česká republika, nevstoupil tým kouče Dušana Uhrina ideálně. Po porážce od Němců nebyl v souboji s Italy favoritem. Jenže se zrodilo překvapení a celek ze středu Evropy zvítězil 2:1. Skóre otevřel Pavel Nedvěd, do přestávky ho uzavřel Radek Bejbl. Pro Čechy nešlo jen o postup ze skupiny, ale odstartovali jízdu do finále turnaje.

Pokračování 15 / 16 Česká republika – Portugalsko 1:0, Euro 1996 (čtvrtfinále) Karel Poborský byl jednou z největších hvězd Eura 1996. Jeho hvězdná chvíle přišla v utkání s Portugalskem. (Foto: Profimedia.cz) Ve čtvrtfinále Eura 1996 padl jeden z nejslavnějších a nejkrásnějších gólů české fotbalové historie. Postaral se o něj Karel Poborský, jenž legendárním dloubákem zajistil mužstvu vítězství 1:0 a postup do semifinále evropského šampionátu.

Pokračování 16 / 16 Česká republika – Francie 1:0 po penaltách, Euro 1996 (semifinále) Francie byla v semifinále Eura 1996 favoritem, Zidane a spol. ale přes Čechy do finále neprošli. (Foto: Profimedia.cz) Český tým hrál semifinále Eura dvakrát. Úspěšný byl však jen v roce 1996 v zápase s favorizovanou Francií. V základní hrací době gól nepadl, nerozhodlo ani prodloužení, a tak na řadu přišly penalty. Zatímco Reynald Pedros v šesté sérii nepřekonal Petra Koubu, Miroslav Kadlec vstřelil nejslavnější gól kariéry a poslal Čechy do finále.