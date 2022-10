Krásné vzpomínání. Připomeňte si 7 českých fotbalistů, kteří skórovali na Euru v roce 1996

Poté, co se Češi ujali vedení 2:0, zdálo se, že mají postup v kapse. Jenže Rusové otočili skóre a pět minut před koncem utkání vedli 3:2. V 88. minutě však přišla chvíle Vladimíra Šmicera, který si naběhl na Kubíkovu nahrávku a střelou umístěnou k tyči srovnal na konečných 3:3. Jelikož zápas Itálie s Německem skončil bez branek, radovali se z postupu do dalších bojů Češi.

Karel Poborský (Česká republika – Portugalsko)

Bylo překvapením, že Češi prošli do čtvrtfinále. O to větší byl šok, když zdolali i favorita z Portugalska. Postaral se o to Karel Poborský a jeho legendární lob, kterým v 53. minutě vstřelil první a poslední gól zápasu. Tehdejší záložník Slavie možná i díky tomu po turnaji odešel do Manchesteru United.

