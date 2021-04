Královsky placené hvězdy. 5 hráčů Arsenalu, kteří si letos vydělají nejvíc peněz

Slavia se dnes pokusí i podruhé zaskočit Arsenal, přes který touží postoupit do semifinále Evropské ligy. Stále však platí, že favoritem jsou Kanonýři, kteří mají v kádru řadu světových hvězd. Podívali jsme se na portál spotrac.com a sestavili žebříček pěti nejlépe placených hráčů Arsenalu. Kteří to jsou? Podívejte se.

Šestadvacetiletý španělský krajní bek, jenž může naskočit i na kraji zálohy, povýšil do prvního týmu Arsenalu v roce 2014. Čtyřnásobný španělský reprezentant si drží pevnou pozici v sestavě a řadí se mezi klíčové postavy Kanonýrů. Úvodní zápas Arsenalu proti Slavii odehrál celý a na hřišti bude také dnes.

Willian da Silva - 10 mil. liber ročně

Dvaatřicetiletý reprezentační brazilský útočník přestoupil v roce 2013 z Machačkaly do Chelsea. Na Stamford Bridge vydržel až do posledního léta, kdy se přesunul o kousek dál. Willian odešel zadarmo do Arsenalu, za který letos odehrál 32 soutěžních zápasů. Gólově se však zatím neprosadil.

