Králové z roughů a greenů. Toto je 10 nejlepších golfistů všech dob

10. Tom Watson (USA)

Američan Tom Watson se stal profesionálem už v roce 1971, ale na první úspěšné sezony si musel ještě pár let počkat. Na golfových hřištích dominoval především ve druhé polovině sedmdesátých a v první půlce osmdesátých let minulého století. Watson vyhrál osm titulů na major turnajích – pětkrát během devíti let dominoval na British Open, dvakrát zvítězil na Masters a jednou na US Open. Na kontě má 39 výher na turnajích PGA Tour. Do historie vešel jeho vítězný souboj s Jackem Nicklausem na British Open v roce 1977. V roce 2009 byl blizoučko k šestému triumfu na nejstarším majoru světa, ale v 59 letech zůstal krůček pod vrcholem. O Watsonově výjimečnosti svědčí i fakt, že se stal šestkrát Hráčem roku PGA Tour, pětkrát zakončil rok jako nejlépe vydělávající golfista světa a v roce 1988 byl uveden do Světové golfové síně slávy.