Králové v maskách. Toto je 5 nejlepších českých brankářů podle Zlaté hokejky

Jakub Kovář (Sparta Praha, 20 bodů) - celkově 27. – 28. místo

Čtyřiatřicetiletý gólman načal loňskou sezonu v Jekatěrinburgu, vinou zdravotních problémů musel ale své angažmá v KHL předčasně ukončit. Poté, co se dal do pořádku, zamířil do švýcarského Curychu, který dotlačil až do finále soutěže. V novém ročníku bude hájit barvy Sparty.

Foto: Profimedia.cz