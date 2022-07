Králové mezi tyčemi. Toto je momentálně 10 nejlepších gólmanů v evropských soutěžích

V dalších letech byl De Gea jednou z klíčových postav týmu a výkony United stály hodně na jeho schopnostech. V aktuálním ročníku odchytal všech 38 ligových zápasů a inkasoval v nich 57 gólů. Podle mnoha odborníků míval De Gea v nedávné minulosti možná nejlepší reflexy ze všech brankářů, už to ale není tak docela pravda. Jeho hvězda (zřejmě) pomalu hasne. V Manchesteru United má podepsanou smlouvu do roku 2023, ale na Old Trafford už se asi poohlížejí o jeho náhradě.

Stejně jako kdysi Petr Čech přišel na Stamford Bridge z francouzského Rennes předloni v září také Édouard Mendy. Londýnský klub poslal za brankáře do Francie téměř 27 milionů liber, ale vzhledem k tomu, že poměrně nedávná brankářská jednička Kepa byl absolutně z formy, byly to dobře vynaložené peníze. Mendy se rychle sžil s týmem, stal se oporou, má jisté místo mezi tyčemi a může se pochlubit velmi působivými brankářskými statistikami. Přestože se narodil ve Francii, reprezentuje zemi svých předků - Senegal.

O jeho talentu hovoří i fakt, že ve 23 letech si už šestačtyřicetkrát zachytal v seniorské reprezentaci. Ve věku 17 let a šest měsíců se stal nejmladším gólmanem, který dostal pozvánku do národního týmu od roku 1911. Vše nasvědčuje tomu, že Squadra Azzura bude z výkonů nadaného borce v příštích letech hodně těžit.

Itálie byla vždycky rodištěm velkých brankářských talentů. V současnosti je jedním z těch největších je Gianluigi Donnarumma, který už od sezony 2015/16 pravidelně hájil branku AC Milán. Do prvního týmu si ho vytáhl trenér Siniša Mihajlovič a 30. července 2015 si odbyl debut v utkání proti Realu Madrid na turnaji v Číně. O čtvrt roku později nastoupil poprvé do zápasu italské Serie A proti Sassuole a vychytal vítězství 2:1. Tehdy mu bylo 16 let a osm měsíců, což z něho udělalo nejmladšího brankáře v historii soutěže.

Poté co z AC Milán odešel Gianluigi Donnarumma do PSG, našel klub plnohodnotnou náhradu v podobě sedmadvacetiletého Francouze Mika Maignona, který přišel do italského v létě 2021 klubu z Lille. Hned v první sezoně v Serii A získal ocenění pro nejlepšího ligového brankáře a přivedl mužstvo vynikajícími výkony k mistrovskému titulu.

4. Alisson Becker (Brazílie) - Liverpool

V létě roku 2018 udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl zatím jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským brankářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách.

Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Nyní má za sebou už čtyři sezony v klubu, s nímž vyhrál Ligu mistrů a dokráčel s týmem i za mistrovským titulem v Premier League.

Foto: Profimedia.cz