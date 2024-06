Králové mezi tyčemi. 6 nejlepších gólmanů, které můžeme vidět na Euru v Německu

Část 1 / 7



Role brankáře je tak trochu nevděčná. Skvělé zákroky berou fanoušci téměř jako samozřejmost, ale stačí jediná chyba, a mluví o ní ještě dny a týdny po zápase. Když totiž udělá minelu gólman, může to mít fatální následky. Ne každý prvotřídní brankář dostává tolik uznání, kolik by si zasloužil. Přesto najdeme mezi tyčemi borce, jejichž umění nemůže nikdo zpochybnit. V následujících kapitolách představujeme šest nejlepších gólmanů, kteří jsou momentálně na mistrovství Evropy v Německu.

Pokračování 2 / 7 6. Yann Sommer (Švýcarsko, Inter Milán) Jako dobré víno - čím starší, tím kvalitnější. Přesně tak to platí o výkonec švýcarského reprezentačního brankáře Yanna Sommera. Někdejší gólman Basileje, kterého po odchodu do Borussie Mönchengladbach nahradil ve švýcarském klubu Čech Tomáš Vaclík, se v roce 2023 přesunul do Bayernu Mnichov jako náhrada za dlouhodobě zraněného Manuela Neuera. V bavorském klubu přispěl k zisku mistrovského titulu a loni v létě zamířil za necelých sedm milionů eur za další výzvou do Interu Milán. V Itálii hned v premiérové sezoně vychytal mistrovský titul. Euro v Německu je už jeho šestým velkým turnajem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 5. Jan Oblak (Slovinsko, Atlético Madrid) Kdo bedlivě sleduje španělskou La Ligu, nejspíš už dávno ví, jak skvělým brankářem je slovinský reprezentant Jan Oblak. Kdybychom rozpitvali výkony nejlepších gólmanů v Primera Division, došli bychom k závěru, že je v mnoha ohledech lepší než jeho konkurenti mezi tyčemi. Stačí se například podívat na počet čistých kont, které dosud vychytal v La Lize – v 333 zápasech se blýskl 160 nulami, což je skoro polovina všech střetnutí, jež v soutěži odchytal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 4. Gianluigi Donnarumma (Itálie, Paris Saint-Germain) Itálie byla vždycky rodištěm velkých brankářských talentů. V současnosti je jedním z těch největších Gianluigi Donnarumma, který už od sezony 2015/16 pravidelně hájil branku AC Milán. Do prvního týmu si ho vytáhl trenér Siniša Mihajlovič a 30. července 2015 si odbyl debut v utkání proti Realu Madrid na turnaji v Číně. O čtvrt roku později nastoupil poprvé do zápasu italské Serie A proti Sassuole a vychytal vítězství 2:1. Tehdy mu bylo 16 let a osm měsíců, což z něho udělalo nejmladšího brankáře v historii soutěže. V Kataru chyběli. Jedenáctka ze špičkových hráčů, kteří mistrovství světa sledovali jen v televizi Donnarumma těží z vynikajících fyzických dispozic. Bez jednoho centimetru měří rovné dva metry, mezi tyčemi je však nesmírně obratným atletem, který pokryje prakticky celou branku. Už coby teenager působil neuvěřitelně vyzrálým a sebejistým vystupováním. O jeho talentu hovoří i fakt, že v 25 letech si už třiašedesátkrát zachytal v seniorské reprezentaci. Ve věku 17 let a šest měsíců se stal vůbec nejmladším gólmanem, který dostal pozvánku do národního týmu od roku 1911. Vše nasvědčuje tomu, že Squadra Azzura bude z výkonů nadaného borce hodně těžit i v příštích letech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 3. Manuel Neuer (Německo, Bayern Mnichov) Gólman Bayernu Mnichov Manuel Neuer dlouhodobě dokazuje, že patří ke špičce mezi muži s rukavicemi. Není na hřišti jen brankářem. Často působí jako další obránce. Vybíhá z pokutového území, rozehrává balony, posílá dlouhé pasy dopředu. Dokáže být klíčovým faktorem, který může v kritických situacích zachránit vítězství. Jedenáctkrát už vyhrál německou Bundesligu a pětkrát tamní Pohár, dvakrát triumfoval v Lize mistrů a v roce 2014 pomohl reprezentaci k titulu mistrů světa. Pětkrát se stal nejlepším evropským gólmanem a jednou světovým. K tomu posbíral desítky individuálních ocenění. Chlapi z divokých snů. Toto jsou 3 němečtí fotbalisté, po kterých (prý) ženy nejvíc touží Po mistrovství světa v roce 2022 si zlomil na lyžích novu a rok nehrál, ale dokázal se vrátit a v 38 letech si vysloužil další nominaci na velký turnaj. Hned v zahajovacím utkání Eura 2024 se postavil do branky a vychytal výhru 5:1 proti Skotsku. Fanoušci od něj nečekají nic menšího, než že na domácí půdě přivede Die Mannchaft ke kontinentálnímu titulu šampionů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2. Mike Maignan (Francie, AC Milán) Poté co z AC Milán odešel Gianluigi Donnarumma do PSG, našel klub plnohodnotnou náhradu v podobě Francouze Mika Maignana, který přišel do italského klubu v létě 2021 z Lille. Hned v první sezoně v Serii A získal ocenění pro nejlepšího ligového brankáře a přivedl mužstvo vynikajícími výkony k mistrovskému titulu. Cena osmadvacetiletého francouzského reprezentanta šla v minulých letech utěšeně nahoru a nyní ji portál TransferMarkt vyčísluje na 45 milionů eur. V italském klubu má kontrakt do konce sezony 2025/26. Ve Francii si slibují, že by mohl svými výkony přivést reprezentaci galského kohouta k titulu mistrů Evropy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 1. Marc-André Ter Stegen (Španělsko, FC Barcelona) V létě roku 2014 se fanoušci německého Mönchengladbachu smutně loučili se svým odchovancem a hrdinou. Brankář Marc-André ter Stegen mířil do Barcelony, která tehdy za dvaadvacetiletého mladíka zaplatila 12 milionů eur. Na Camp Nou podepsal pětiletou smlouvu, v níž byla stanovena výstupní klauzule na 80 milionů eur. Tak velké naděje do německého talentu v katalánském velkoklubu vkládali. Miliardy na hřišti. 3 utkání fotbalové historie, ve kterých se střetly týmy s nejvyšší tržní cenou hráčů Během uplynulých let v Barceloně se pětkrát radoval z titulu španělského mistra, pětkrát vyhrál pohár Copa del Rey, jednou triumfoval v Champions League a vyhrál i Superpohár UEFA a klubové mistrovství světa. V katalánském klubu už odchytal přes čtyři stovky zápasů. Na reprezentační úrovni má smůlu, že byl dvojkou za Manuelem Neuerem, který si pro sebe na dlouhou dobu rezervoval post prvního brankáře. Foto: Profimedia.cz