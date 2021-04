Králové mezi mistry. 20 fotbalistů, kteří získali alespoň 5 českých ligových titulů

Do ligové historie se zapsala řada hráčů, kteří získali tuzemský titul. Podle statistik z oficiálního webu soutěže je jich nyní 431. Dvacet z nich se radovalo alespoň pětkrát, někdo v jednom týmu, jiný slavil s více kluby. Podívejte se na následující kapitoly či do fotogalerie a zjistíte, kteří to jsou.

Stanislav Tecl - 5 titulů (2 s Plzní a 3 se Slavií) Ve třiceti letech je fotbalový životopis Stanislava Tecla pěkně bohatý. Upozornil na sebe ještě před dvacátými narozeninami v dresu tehdy druholigové Jihlavy a po postupu Vysočiny do nejvyšší soutěže si vysloužil přestup do Plzně. Na západě Čech působil dvě a půl sezony a pomohl mužstvu ke dvěma mistrovským titulům. Slavia bez Stancia či Olayinky. Podívejte se, jak by vypadala ryze česká sestava sešívaných Následně přestoupil do Jablonce a v lednu 2017 za 15 milionů korun zamířil do Edenu, kde byl krátce na hostování z Jihlavy už v devatenácti letech. Ve Slavii to neměl (a nemá) lehké a musel se od začátku potýkat s velkou konkurencí na postu útočníka, načas dokonce odešel hostovat do Jablonce, přesto však sešívaným pomohl už ke třem mistrovským titulům a zřejmě s týmem nyní míří za dalším triumfem. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Hejda - 5 titulů (1 se Spartou a 4 s Plzní) Na západ Čech přišel Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z pěti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších čtyřech už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Foto: Profimedia.cz

Jan Kovařík - 5 titulů (1 se Slavií a 4 s Plzní) Jan Kovařík přišel do Plzně v roce 2013 za 16 milionů korun z Jablonce a v klubu tohoto obchodu asi nelitují. Západočechům totiž pomohl ke čtyřem ligovým titulům. Úplně poprvé si však sáhl na pohár pro vítěze v sezoně 2008/09, kdy byl hráčem Slavie. Během tohoto ročníku sice nastoupil do jediného utkání, ale jeho jméno mezi šampiony nechybělo. Foto: Profimedia.cz

David Limberský - 5 titulů (všechny s Plzní) David Limberský je jedním z hráčů, kteří byli u zrodu „nové“ Viktorky a do základní sestavy týmu patří stále. Do Plzně přišel v roce 2008 ze Sparty a na levém kraji obrany si vybudoval neotřesitelnou pozici. Později se stal i kapitánem. Na kontě má přes čtyři sta ligových utkání a podepsal se po všech pět mistrovských titulů, které na západě Čech od roku 2011 slavili. Foto: Profimedia.cz

Matúš Kozáčik - 5 titulů (1 se Spartou a 4 s Plzní) Slovenský brankář Matúš Kozáčik prošel třemi nejlepšími českými kluby nového tisíciletí. Nejdříve pobyl pět let v Edenu, ale ve slávistickém dresu se žádného úspěchu nedočkal. Ve Spartě toho sice moc neodchytal a většinu času strávil na hostování ve Famagustě, přesto se podepsal pod mistrovský titul v sezoně 2009/10. To nejlepší na něho ale čekalo po odchodu do Plzně. S Viktorkou vyhrál čtyřikrát ligu a s celkovými pěti tituly je v tomto ohledu nejúspěšnějším cizincem v historii tuzemské nejvyšší soutěže. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Baranek – 5 titulů (všechny se Spartou) Havířovský rodák Miroslav Baranek putoval z východu republiky směrem na západ a přes Havířov, Olomouc a Brno se dostal v roce 1997 na Letnou. Hned v první sezoně získal titul, který poté vybojoval ještě čtyřikrát. Naposledy v roce 2005. Poté odešel do Jablonce. Foto: Profimedia.cz

Martin Hašek – 5 titulů (všechny se Spartou) Bratr legendárního Dominatora prožil velmi úspěšnou kariéru. Nejlepší roky strávil Martin Hašek na Letné a se Spartou vybojoval celkově pět ligových titulů. Jeden získal i v rakouské Austrii Vídeň, kam si „odskočil“ v sezoně 2003/04. Foto: Profimedia.cz

Pavel Horváth – 5 titulů (2 se Spartou a 3 s Plzní) Pavel Horváth prošel několika českými týmy. Hrál i ve Slavii, první titul ale slavil na Letné. Bylo to v roce 1994. Se Spartou se radoval ještě jednou - v sezoně 2006/07 byl jedním z klíčových hráčů na cestě k titulu, o rok později ale odešel do Plzně a byl hlavním strůjcem nové éry západočeského týmu. S Viktorkou získal tři tituly. Foto: Profimedia.cz

Vratislav Lokvenc – 5 titulů (všechny se Spartou) Bývalý výtečný kanonýr byl dlouhá léta oporou sparťanské sestavy. První z pěti titulů získal Vratislav Lokvenc v roce 1995, poslední v ročníku 1999/00, ve kterém byl díky 22 trefám nejlepším střelcem soutěže. Poté odešel do německého Kaiserslauternu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Jun – 5 titulů (všechny se Spartou) V roce 2002 vyhrál Euro do jednadvaceti let, o dva roky později se stal Tomáš Jun největším ligovým talentem, ale už v té době měl ve sbírce tři mistrovské tituly. Ve Spartě debutoval v 16 letech, brzy hrál i Ligu mistrů a celkově se radoval z pěti triumfů. Ten poslední získal v roce 2007. Foto: Profimedia.cz

Petr Papoušek – 5 titulů (3 se Spartou a 2 s Libercem) Bývalý ligový záložník Petr Papoušek vynikal výbornou kopací technikou. V roce 1997 se dostal z Příbrami do Sparty a s letenským týmem vybojoval tři ligové vavříny. O pět let později odešel do Liberce a se Slovanem slavil další triumf. V roce 2005 přidal už pátý titul - znovu v Liberci. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Votava – 5 titulů (všechny se Spartou) Bývalý reprezentant Tomáš Votava triumfoval už v československé lize. V letech 1994 až 1999 pak získal se Spartou dalších pět titulů a poté zamířil do německé Bundesligy. Jenže ho trápily zdravotní problémy a během čtyř let odehrál za Mnichov 1860 jen 49 ligových zápasů. Foto: Profimedia.cz

Daniel Kolář – 6 titulů (1 se Spartou a 5 s Plzní) Záložník Daniel Kolář získal první titul v roce 2007 se Spartou. Na Letné se ale neprosadil natrvalo do základní sestavy a o rok později zamířil do Plzně. Nic lepšího nemohl udělat. Ve Viktorce byl dlouhá léta klíčovým hráčem týmu, stál u zrodu nové éry a vybojoval všech pět titulů. Foto: Profimedia.cz

Josef Obajdin – 6 titulů (všechny se Spartou) Kariéra Josefa Obajdina je spojena s několika týmy. Hrál v Polsku, působil v Německu i na Kypru, nejvýraznějších úspěchů však dosáhl ve Spartě, se kterou si zahrál i Ligu mistrů. Mino jiné získal v letech 1997 až 2003 šest mistrovských titulů. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Poštulka – 6 titulů (všechny se Spartou) Sparta měla vždy prvotřídní a spolehlivé gólmany, kteří chytali i v reprezentaci. Jedním z nich byl Tomáš Poštulka, který na Letné působil dvakrát. Byly to úspěšné časy, celkově vychytal šest titulů – pět v letech 1997 až 2001 a šestý po návratu v ročníku 2006/07. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Blažek – 7 titulů (1 se Slavií a 6 se Spartou) Jaromír Blažek byl dlouhá léta brankářskou oporou Sparty, se kterou získal šest titulů (2000, 2001, 2003, 2005, 2007 a 2010). Ten první ale vybojoval v barvách konkurenční Slavie. Bylo to v ročníku 1995/96, během něhož odchytal za sešívaný tým sedm zápasů. Foto: Profimedia.cz

Michal Horňák – 7 titulů (všechny se Spartou) Když se řekne jméno Michala Horňáka, každému se ihned vybaví jeho smolná teč z finálového prodloužení Eura 1996. Ale také spolehlivý bek, který byl několik let pilířem zadních řad reprezentace i Sparty. V té si odbyl ligový debut a s letenským týmem získal sedm českých titulů. Další tři přidal ještě v československé lize. Foto: Profimedia.cz

Horst Siegl - 7 titulů (všechny se Spartou) Horst Siegl je čtyřnásobným ligovým králem střelců. Ocenění přebíral v letech 1994, 1997, 1998 a 1999. V těchto ročnících získal také ligový titul, který vybojoval ještě ve třech dalších sezonách. Tenhle výkon hned tak někdo nezopakuje... Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Svoboda - 7 titulů (všechny se Spartou) Není moc českých hráčů, kteří se mohou pochlubit tím, že dali gól Barceloně. Zdeněk Svododa je jedním z nich. Na Letné toho dokázal ale mnohem víc. Mimo jiné získal jeden československý a sedm českých titulů. Foto: Profimedia.cz