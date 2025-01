Král Jamie Vardy a další boháči. 5 nejlépe placených hráčů Leicesteru City v aktuální sezoně

I když ale patří v aktuální sezoně mezi pětici nejlépe placených borců v týmu, na hřiště nastoupil v první polovině sezony jen osmkrát v základní sestavě a čtyřikrát jako náhradník. Do statistik si připsal jen sedm žlutých karet. Portál TransferMarkt odhaduje jeho tržní cenu na 14 milionů eur. Smlouvu s Leicesterem má podepsanou do roku 2026.

Francouzský defenzivní záložník Boubakary Soumaré byl u sestupu Leicesteru v roce 2023 do druhé anglické ligy, ale i když měl s klubem podepsanou smlouvu, s návratem do nejvyšší soutěže mu nepomohl. V minulém ročníku totiž hostoval ve španělské La Lize a hájil barvy Sevilly. Po postupu „Lišek“ zpátky do Premier League se k týmu opět připojil.

Výbornými výkony pomohl k rychlému návratu City do nejvyšší soutěže a také v současném ročníku nastupuje většinou v základní sestavě. V první polovině sezony odehrál střetnutí, z toho tucet v základní jedenáctce, a zaznamenal dvě asistence. V klubu má podepsaný kontrakt do konce ročníku 2025/26 a ten mu zajišťuje týdenní plat ve výši 90 tisíc liber.

Pokračování 5 / 6

2. – 3. Odsonne Édouard (26 let) – 90 tisíc liber týdně

Ještě v minulé sezoně byl francouzský forvard Odsonne Édouard nejlépe placeným hráčem Crystal Palace a pobíral 94 tisíc liber týdně. Tomuto klubu patří i nadále, ale nyní jej platí z velké části Leicester, kam odešel na konci srpna na hostování do konce ročníku. City mu posílají na účet 90 tisíc liber týdně za to, aby pomohl mužstvo udržet v nejvyšší soutěži. Zatím to jsou ale vyhozené peníze, protože šestadvacetiletý borec hraje jen sporadicky a ve čtyřech zápasech, do kterých nastupoval jen jako náhradník, se do statistik nezapsal.

Foto: Profimedia.cz