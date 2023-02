Král Gabriel Jesus a další boháči. 5 nejlépe placených hráčů Arsenalu v aktuální sezoně

Gunners dost možná míří za anglickým titulem, ale dostat se na absolutní vrchol, to už také něco stojí. Mezi borci v týmu je několik velmi draze placených jmen. Kvinteto hráčů, kteří si aktuálním ročníku vydělají v dresu Arsenalu nejvíc peněz, najdete v následujících kapitolách.

4. – 5. Granit Xhaka (30 let) – 120 tisíc liber týdně Švýcarský reprezentant Granit Xhaka je stálicí v sestavě Arsenalu. Na Emirates Stadium slouží sedmou sezonu a na kontě má téměř 280 odehraných utkání v dresu Gunners. V průběhu minulých let několikrát volali fanoušci po jeho odchodu, protože nebyli spokojeni s výkony, které předváděl, ale on je vždycky dokázal opět přesvědčit o svých kvalitách. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League V aktuálním ročníku zažívá lepší časy. Daří se mu, patří do základní sestavy a ve 20 ligových zápasech už nastřílel tři góly a zaznamenal pět asistencí. Třicetiletý záložník má v londýnském klubu smlouvu do roku 2024 a následně může Arsenal uplatnit ještě opci na další sezonu. Jeho bankovní konto tak minimálně do této doby každý týden nabobtná o 120 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Ben White (25 let) – 120 tisíc liber týdně Obránce Ben White je odchovancem Southamptonu a v 16 letech odešel do Brightonu, v jehož dresu se v sezoně 2020/21 poprvé objevil v Premier League. V debutové sezoně si vedl natolik dobře, že si vysloužil pozornost mnoha předních ostrovních klubů. Souboj o jeho podpis vyhrál nakonec Arsenal. Kanonýři za jeho přestup zaplatili 50 milionů liber, ale za tyto peníze získali jistotu na pravé straně obrany. Sledujte přenos utkání Arsenal - Brentford online! Pětadvacetiletý borec, který byl v anglické nominaci na nedávném mistrovství světa v Kataru, je silný na balonu a v každém okamžiku utkání dokonale koncentrovaný. V aktuální sezoně nejvyšší ostrovní soutěže nastoupil do všech 20 utkání jako člen základní sestavy a do statistik si připsal dvě asistence. Na Emirates Stadium má podepsanou smlouvu do roku 2026. Zajišťuje mu týdenní příjem ve výši 120 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

3. Oleksandr Zinčenko (26 let) – 150 tisíc liber týdně Oleksandr Zinčenko je jedním z největších ukrajinských fotbalových talentů posledních let. Levý obránce, který však může alternovat i na postu záložníka, je produktem akademie Šachtaru Doněck, odkud v roce 2015 zamířil do ruské Ufy. Stačila jedna sezona v tamní Premier lize, aby si ho všimli až na britských ostrovech. Nejrychleji konali manažeři Manchesteru City, kam v roce 2016 přestoupil za necelé dva miliony liber. V kádru Citizens pak figuroval až do loňského léta. Za klub odehrál 128 utkání, dal dva góly, nějakou dobu pobyl na hostování v nizozemském Eindhovenu, ale v silné konkurenci se neprosadil tolik, jak možná někteří experti očekávali. V Arsenalu podepsal kontrakt na čtyři roky a dostal velice solidní plat – 150 tisíc liber týdně. A vypadá to, že přestup do Londýna mu svědčí. Foto: Profimedia.cz

2. Thomas Partey (29 let) – 200 tisíc liber týdně Ghanský reprezentační záložník Thomas Partey byl vytouženou posilou Arsenalu. O jeho možném přestupu z Atletika Madrid se psalo dlouhé měsíce a realitou se stal na začátku října v roce 2020. Londýnský klub za něj poslal do Španělska 45 milionů liber a hráč podepsal na Emirates pětiletý kontrakt. 20 nejdražších hráčů v historii Arsenalu. Kanonýři v minulosti pořádně skrblili, v posledních letech ale slušně utrácejí Zpočátku podával poměrně rozpačité výkony, ale postupem času začal předvádět to, co se od něho čekalo. V aktuální sezoně je motorem ve středu pole a také jeho zásluhou možná míří Arsenal za mistrovským titulem. S částkou 200 tisíc liber týdně je druhým nejlépe placeným hráčem týmu. Foto: Profimedia.cz