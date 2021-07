Krakeni jdou na lov. 6 českých hokejistů z NHL, o které by mohl mít zájem Seattle

Už 21. července si Seattle bude moct vybrat jakéhokoliv nechráněného hráče z každého týmu NHL, tedy kromě Las Vegas. Podle zpráv ze zámoří by Krakeni mohli chtít například o Davida Krejčího, jenže ten prý má jen dvě možnosti - buď pokračování v Bostonu, nebo odchod do Olomouce. O které další české hráče by Seattle mohl mít zájem? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Vítek Vaněček (Washington Capitals) Vítek Vaněček má za sebou premiérovou sezonu v NHL, během níž zasáhl do 37 zápasů základní části a vychytal v nich jednadvacet výher. Pětadvacetiletý gólman předváděl dobré výkony, jenže v play-off byl v akci jen jednou a je otázkou, zda bude v Capitals pokračovat. Taky by se mohl stát novou jedničkou Seattlu. Foto: Profimedia.cz

Radko Gudas (Florida Panthers) V souvislosti se Seattlem se skloňuje také jméno Radka Gudase. Řízný český bek má za sebou dobrou premiérovou sezonu na Floridě, se kterou na podzim podepsal tříletý kontrakt. Pro Panthers odvádí dobré služby, v příštím ročníku by ale klidně mohl hrát za Krakeny. Těm by se jeho služby mohly hodně hodit. Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil (Boston Bruins) Čtyřiadvacetiletý obránce si odbyl premiéru v NHL v sezoně 2018/19. Tehdy ale odehrál jen dva zápasy, zato v uplynulém ročníku už se stal důležitou součástí sestavy Bostonu a přidal dalších 42 startů. Do statistik si přispal i devět asistencí, do bojů v play-off už ale nezasáhl. Co s ním bude dál? Bude se rvát znovu o místo v kabině Bruins, nebo si vyzkouší angažmá v Seattlu? Foto: Profimedia.cz

David Kämpf (Chicago Blackhawks) Seattle by údajně mohl mít zájem taky o Davida Kämpfa, jenž má za sebou čtvrtý rok v Chicagu. Za Blackhawks dosud odehrál celkově 244 zápasů, ve kterých posbíral 59 (18+41 bodů.) V NHL šestadvacetiletý útočník zatím jinde nehrál, to by se ale letos mohlo změnit. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning) Tohle by pro Seattle mohla být pořádná pecka. Ondřej Palát dokázal vyhrát s Tampou Bay dva Stanley Cupy v řadě a v obou případech patřil ke klíčovým hráčům celého týmu, ovšem zda bude v organizaci pokračovat, to sám neví. Blesky totiž musí šetřit pod platovým stropem a o některou ze svých opor přijdou. Obětují právě třicetiletého Paláta? V Seattlu by byl lídrem. Foto: Profimedia.cz