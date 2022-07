Krajánci v národním dresu. Takhle by vypadala česká fotbalová reprezentace bez hráčů z Fortuna ligy

Pavel Nedvěd hrál za Juventus, Vladimír Šmicer s Milanem Barošem za Liverpool, Jan Koller byl v Dortmundu, Marek Jankulovski v AC Milán. Tak by se dalo pokračovat. Čeští fotbalisté v minulých letech působili v elitních evropských klubech a trenéři národního týmu měli z čeho vybírat. Na hráče z domácí soutěže se proto dostávalo jen výjimečně. Jak by mohl vypadat český reprezentační celek bez hráčů Plzně, Sparty či Slavie dnes? To zjistíte v následujících kapitolách.

Brankář: Tomáš Vaclík (Olympiakos Pireus) Reprezentační gólman Tomáš Vaclík vyměnil v létě roku 2018 švýcarskou soutěž za Španělsko a stal se posilou Sevilly, která za něho poslala do Basileje v přepočtu téměř 160 milionů korun. Český brankář se okamžitě stal novou jedničkou ambiciózního týmu a tuto roli z rukou dlouho nepustil. Když se po sezoně 2020/21 s Pyrenejským poloostrovem jako volný hráč loučil a odcházel zadarmo do svého současného působiště v řeském Olympiakosu Pireus, měl na kontě 71 utkání v La Lize. Jeho role reprezentační jedničky mezi tyčemi je zatím nezpochybnitelná. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Vladimír Coufal (West Ham United) Do Edenu přišel obránce Vladimír Coufal v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Hodně o něho stál Freiburg, nakonec ale zamířil za šest milionů eur do West Hamu, kde si vybudoval velmi silnou pozici, podobně jako v české reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

Stoper: David Zima (FC Turín) Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionům korun. Loni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Jakub Brabec (Aris Soluň) Jakub Brabec byl kapitánem českého reprezentačního týmu, který před jedenácti lety vybojoval stříbrné medaile. Odehrál tehdy na šampionátu všechna utkání a v základní skupině pomohl nastartovat obrat v zápase s Iry, který Češi vyhráli 2:1. Odchovanec z Letné se po šampionátu vypracoval v jednoho z nejlepších stoperů tuzemské ligy. 8 hráčů ze stříbrné devatenáctky, kteří to dotáhli do seniorské reprezentace Výborné výkony ve sparťanském dresu ho vynesly i do seniorské reprezentace, za kterou dosud odehrál 24 utkání. Od léta roku 2016 byl hráčem belgického klubu KRC Genk, později byl nepostradatelnou součástí plzeňské sestavy a od loňského srpna je v kádru řeckého Arisu Soluň. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Michal Sadílek (Twente Enschede) Na levé straně obrany může v reprezentačním celku hrát například Jaroslav Zelený, Aleš Matějů či Milan Havel, ale když na to přijde, také tam může kmitat Michal Sadílek, který je jinak hlavně defenzivním záložníkem. Už v roce 2015 odešel coby talentovaný teenager ze Slovácka do Holandska, kde se zařadil do akademie Eindhovenu. V sezoně 2020/21 hostoval v Liberci a na začátku července přestoupil za jeden a půl milionu eur z PSV do Twente, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Alex Král (Schalke 04) Alex Král opustil na podzim roku 2019 Slavii a zamířil do moskevského Spartaku, který z něho v tu chvíli udělal za cenu 310 milionů korun druhého nejdražšího hráče v ligové historii. Univerzální fotbalista, který může hrát na postu středního záložníka, ale třeba i jako stoper, se v Rusku rychle adaptoval a pravidelně nastupoval v tamní nejvyšší soutěži. Podle portálu TransferMarkt však jeho cena zdaleka neodpovídá tomu, kolik za něho Spartak zaplatil. Momentálně se jeho hodnota pohybuje kolem sedmi milionů eur. Král však nyní nekope do balonu v Rusku. Minulou sezonu strávil na hostování v Anglii, konkrétně v londýnském West Hamu, v příštím ročníku bude „zapůjčen“ do německého Schalke 04. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Tomáš Souček (West Ham United) Z českých fotbalových jmen je v současnosti jedním z nejskloňovanějších jméno Tomáše Součka. Předloni v lednu odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena vyskočila na více než dvojnásobek. Český reprezentant dosud odehrál v Premier League 86 utkání a nastřílel 18 gólů, k nimž si připsal do statistik dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Jakub Jankto (Getafe) Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Nedvěd, Schick a spol. Toto je 20 českých fotbalistů, kteří skórovali v italské Serii A Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Loni v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta šest milionů eur. Jankto je od začátku června na marodce, když se zranil v průběhu prvního poločasu domácího utkání se Španělskem v Lize národů. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Václav Černý (Twente Enschede) Vypadalo to, že Václav Černý má nakročeno k velkolepé kariéře. Už v 16 letech ho koupil z Příbrami slavný Ajax Amsterdam a následně vyzrával v tamní vyhlášené akademii. Nastálo se však do sestavy neprobojoval, protože jeho rozlet utnulo vážné zranění, které ho vyřadilo na rok ze hry. Fotbaloví vyslanci v zemi tulipánů. 3 Češi, kteří v minulé sezoně působili v nizozemské Eredivisie V roce 2019 zamířil do Utrechtu. Odtud si v sezoně 2020/21 odskočil na hostování do Twente, kam loni v létě přestoupil. I zde se však musel vyrovnávat se zdravotními problémy. Kvůli zranění kolena loni nehrál deset měsíců a teprve od půlky listopadu se postupně zapojoval do hry jako střídající hráč. Na jaře už svíral minuty pravidelněji, což mu vyneslo pozvánku do reprezentace. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Když Patrik Schick přestupoval do AS Řím, stal se nejdražším hráčem v historii tohoto italského klubu. A mezi nejcennější fotbalisty se zapsal i po příchodu do Leverkusenu, kam zamířil v roce 2020. Tehdy čtyřiadvacetiletý český útočník hrál v předchozí sezoně jako hostující hráč za Lipsko a v jeho barvách nasázel deset branek. Klub však nedokázal splnit vysoké finanční požadavky římského AS, které jej tak nakonec prodalo do Leverkusenu. S Bayerem Schick podepsal smlouvu na pět let, kterou však nedávno prodloužil o další dva roky. Z českého forvarda se v Německu vyprofiloval jeden z nejlepších evropských útočníků. Foto: Profimedia.cz