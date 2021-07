Kousek od San Sira. Připomeňte si, které české fotbalisty v minulosti lákal Inter Milán

O spojení Petra Čecha a Interu Milán se psalo několikrát. Naposled v době, kdy přišel o pozici jedničky v Chelsea a přemýšlel, kam povedou jeho další kroky. Milánský klub už jej však lákal i v roce 2003, kdy Čech ještě chytal v Rennes. Inter hledal náhradu za Francesca Tolda, kterou se měl stát právě český gólman. Ten ale o rok později zamířil do Chelsea.

Poté, co se Jakub Jankto naplno začal prosazovat v Udine, začaly kolem něj kroužit skauti věhlasnějších evropských klubů. Sledoval ho například Arsenal, Chelsea, ale také Inter Milán, o jehož zájmu se psalo v roce 2017. Český reprezentant nakonec zamířil do Sampdorie.

V roce 2004 se o tom psalo jako o jasné věci. Levý reprezentační obránce Marek Jankulovski měl opustit Udine a odejít do Interu Milán. Odchovanec Baníku se na San Siru sice objevil, ale až o rok později a v konkurenčním AC, se kterým v roce 2007 vyhrál Ligu mistrů.

Ze Sparty odešel do Lazia a další dlouhé roky působil v Juventusu. Během té doby na něj ale chodily další nabídky a jedním z klubů, který Pavla Nedvěda lákal, byl Inter Milán. Psal se rok 2009 a Nedvěd právě ukončil svou kariéru, tehdejší kouč klubu José Mourinho mu ji ale chtěl prodloužit. Ovšem nepochodil.

Patrik Schick

Současný reprezentační útočník číslo jedna svou zahraniční kariéru nastartoval v Sampdorii, kde se rozehrál k parádním výkonům. Jednou nohou byl už v Juventusu, nakonec ho získal AS Řím, do svých řad ho však vábil i Inter. „Schick okouzlil sportovního ředitele Interu Piera Ausilia. Lidé z vedení se už několikrát setkali se zástupci Sampdorie. Mají v plánu ho koupit a pak ještě na rok poslat do Sampdorie, aby dokončil svůj technický i taktický vývoj,“ psal v březnu roku 2017 italský deník Gazzetta dello Sport. K tomuto transferu ale nakonec nedošlo.

