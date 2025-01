Kouč Trpišovský stále tasí nové trumfy. 4 teenageři, kteří v aktuální sezoně oblékli dres Slavie

Nejen známá jména, která mají zvuk - trenér Jindřich Trpišovský postupně začleňuje do sestavy Slavie i velmi mladé hráče. V podzimní části sezony dal šanci čtyřem teenagerům. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

V nejvyšší soutěži dospělých se útočník Daniel Toula zatím neobjevil, protože převážně hraje v dresu rezervního týmu ve druhé lize, debut v prvním týmu už si ale odbyl. Ve věku 19 let, osm měsíců a 12 dní nastoupil na konci října loňského roku do utkání třetího kola MOL Cupu. Na hřiště šel jako náhradník a odehrál závěrečnou půlhodinu, takže se podílel na výhře sešívaných na hřišti Benátek nad Jizerou 4:1.

Pokračování 3 / 5

El Hadji Malick Diouf

Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila loni v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla dobrá volba.

Ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčuje skvělými výkony. Jeho tržní cena letí raketově nahoru a momentálně dosahuje asi 400 milionů korun. S šesti vstřelenými góly a devíti body je v této sezoně nejlepším kanonýrem a nejproduktivnějším zadákem v tuzemské lize.

Foto: Profimedia.cz