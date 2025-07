Kouč Priske ladí formu týmu. Jak se Spartě dařilo během přípravy?

Letenští jdou do nové sezony s cílem zapomenout na nevydařený předchozí ročník, v němž skončili čtvrtí a až v posledním kole nadstavby s pořádnou dávkou štěstí uhájili alespoň postup do předkola Konferenční ligy. Od té doby se v klubu událo mnohé, na trenérský post se vrátil Brian Priske, z pozice sportovního manažera se ze zdravotních důvodů částečně stáhl Tomáš Rosický. Sparta také přivedla několik posil, které se ukázaly už během přípravných zápasů. Ty Priskeho svěřenci odehráli celkem tři, jejich rekapitulaci najdete v následujících kapitolách .

Trenér Priske utkání hodnotil vesměs pozitivně, to hlavní v rámci letní přípravy však Sparta měla na konci června stále před sebou.

3. července: Sparta vs. FC Kodaň – 1:0

V červenci Sparta odcestovala na soustředění do rakouského Tyrolska, v rámci kterého měla odehrát také přípravné utkání s Kodaní, se kterou před dvěma lety po dramatické bitvě vypadla z předkola Ligy mistrů. Do zápasu nastoupil třeba i Adam Karabec, který se po skončení hostování v Hamburku zapojil do přípravy se svým kmenovým klubem. Jenže zápas nakonec dlouhého trvání neměl.

Ve středisku St. Johann se totiž spustila velká průtrž mračen doprovázená bouřkou a střetnutí tak bylo z bezpečnostních důvodů ukončeno už po šestnácti minutách. I ty ale Spartě stačily na gól, ve 14. minutě chybu v rozehrávce Dánů potrestal Jan Kuchta.

Foto: AC Sparta Praha