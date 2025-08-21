Kouč Alonso sází na dravé mládí. Kteří fotbalisté v létě posílili Real Madrid?

Alonso se během posilování zaměřil zejména na defenzivu. Právě tam totiž Real v uplynulých letech tlačila bota, hráči jako Alaba, Carvajal, nebo Éder Militão už konec konců nejsou těmi obávanými pevnými štíty jako před lety. Real tak sází na nastupující generaci mladíků, která se pro něj pokusí vybojovat další španělské i evropské trofeje. Čtveřici dosavadních letních posil najdete v následujících kapitolách.
Dean Huijsen
Rodák z Amsterdamu drží dvojí občanství – nizozemské i španělské. Fotbalově vyrůstal v Andalusii, od raného mládí působil v klubu Costa Unida CF a následně pokračoval v mládežnické akademie Málagy.
Následně se vydal do Itálie, konkrétně do Juventusu, kde se nadále rozvíjel v elitního středního obránce. Jeho hodnota ale skokově stoupla až během působení v anglickém Bournemouthu. Ačkoliv zde ze začátku nebyl pravidelně v základní sestavě, i díky zranění spoluhráčů si postupem času vybojoval dobrou pozici a výrazně přispěl ke zlepšení defenzivy týmu.
Dosavadní vrchol pak přišel letos v létě, kdy Huijsen posílil věhlasný bílý balet. Real za něj zaplatil přes 62 milionů eur a pojistil si jej do roku 2030. Bezmála dvoumetrový stoper se už prosadil také španělské reprezentace.
Foto: Profimedia.cz
Álvaro Carreras
Dvaadvacetiletý talent pochází z Galicie, kde jako útočník v mládeži klubu Racing de Ferrol zazářil stovkou nastřílených branek v jediné sezoně. Následně jeho kroky vedly do Deportiva La Coruña, kde se z něj stal levý obránce, kterým je dodnes. Odtud se přesunul do akademie Realu Madrid, v níž působil tři roky.
V roce 2020 Carreras přestoupil do Manchesteru United, kde trénoval i s áčkem, ale debut v prvním týmu mu unikl a místo toho sbíral zkušenosti v rezervě. Následovala hostování – nejprve v anglickém Prestonu North End, španělské Granadě a následně v Benfice, kam před rokem přestoupil natrvalo. Lisabon se stal jeho odrazovým můstkem, Carreras zde ukázal spolehlivost a prosadil se jako cenný člen defenzivních řad Benfiky. To zaujalo trenéra Xabiho Alonsa a letos v létě se tak Carreras vrátil do známého prostředí. Smlouvu s Realem podepsal s platností do roku 2031.
Foto: Profimedia.cz
Franco Mastantuono
Čerstvě osmnáctiletý mladík patří k nejtalentovanějším teenagerům planety. Rodák z města Azul v argentinské provincii Buenos Aires v mládí kombinoval fotbal s tenisem, než se definitivně rozhodl kopanou a v roce 2019 přestoupil do mládežnické akademie River Plate.
V jeho A-týmu debutoval v lednu 2024 a jen o pár dní později se zapsal do historie, když se stal nejmladším střelcem v klubových dějinách v rámci Copa Argentina. Následně si zahrál si i v Copa Libertadores či na klubovém mistrovství světa. Letos v červnu debutoval v argentinské seniorské reprezentaci při vítězství 1:0 nad Chile a stal se nejmladším hráčem, který kdy za Albiceleste zasáhl do oficiálního zápasu.
V té době o něm už pochopitelně moc dobře věděli také v Evropě, Real Madrid si Mastantuona ostatně hlídal již několik let a po aktivaci výkupní klauzule ve výši 45 milionů eur oficiálně oznámil jeho příchod od 14. srpna 2025, kdy Franco oslavil osmnácté narozeniny.
Foto: Profimedia.cz
Trent Alexander-Arnold
Odchovanec Liverpoolu se do A-týmu Reds prosadil už ve velmi mladém věku a důvěru trenéra Jürgena Kloppa dlouhodobě splácel skvělými výkony v Premier League i evropských pohárech. Nezapomenutelná zůstane zejména jeho rychlá rozehrávka rohového kopu v semifinále Ligy mistrů v roce 2019, která dokonale překvapila hráče Barcelony a nasměrovala klub z Merseyside k jednomu z největších obratů v historii soutěže.
Neúnavný pravý bek, který dokáže přesnými centry podpořit také ofenzivu, dlouho v Liverpoolu platil za nástupce Stevena Gerarda coby budoucího kapitána. O to překvapivější bylo, když po uplynulé sezoně, během níž se svým mateřským klubem získal druhý titul v Premier League, oznámil záměr odejít do Realu Madrid.
Foto: Profimedia.cz