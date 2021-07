Kosmopolitní sešívaný tým. 15 cizinců, kteří aktuálně figurují na soupisce mistrovské Slavie

Slavia v létě potřebovala vyřešit problém s nedostatkem stoperů. Do Edenu nakonec přišel kapitán švédské jednadvacítky Aiham Ousou, spekulovalo se však, že by mohl odejít na hostování. Pro zápasy Ligy mistrů s Ferencvárosem se ale dostal na soupisku pro Ligu mistrů.

Aiham Ousou 🇸🇪 joins Slavia!



Captain of @svenskfotboll under-21 team signed contract at Eden until 30 June 2026!



