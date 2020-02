Konzistentní stálice. 10 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 9 sezon

Zaměřme se na předchozích osm sezon plus tu aktuální, a sečtěme kanadské body, které zadáci od ročníku 2011/12 až dosud posbírali. Vyjde nám z toho poměrně zajímavý žebříček. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete deset nejproduktivnějších beků, o nichž můžeme bez přehánění tvrdit, že co se týče gólových asistencí a střílení branek, patřili v poslední dekádě k absolutní elitě NHL.

10. P.K. Subban (New Jersey Devils) – 381 bodů

Kanaďan P.K. Subban, jehož si v roce 2007 vybral ve druhém kole draftu Montreal, se stal o šest let později vítězem Norris Trophy pro nejlepšího zadáka ligy a dostal se do All-Star týmu NHL. Dlouhodobě patřil k nejproduktivnějším bekům v soutěži, ale v Nashvillu, kde působil od roku 2016, zřejmě vycítili, že i když je mu teprve 30 let, dosáhl zenitu výkonnosti. A tak se ho v létě zbavili a vytrejdovali ho do New Jersey, kde jsou z něho teď zřejmě dost nešťastní. Pobírá totiž královský plat s průměrným ročním plněním devět milionů dolarů (v aktuální sezoně je to rovných deset milionů), ale je jen stínem hráče, jímž kdysi býval.

Bilance v sezoně 2011/12: 36 bodů (7+29)

Bilance v sezoně 2012/13: 38 bodů (11+27)

Bilance v sezoně 2013/14: 53 bodů (10+43)

Bilance v sezoně 2014/15: 60 bodů 15+45)

Bilance v sezoně 2015/16: 51 bodů 6+45)

Bilance v sezoně 2016/17: 40 bodů (10+30)

Bilance v sezoně 2017/18: 59 bodů (16+43)

Bilance v sezoně 2018/19: 31 bodů (9+22)

Bilance v sezoně 2019/20: 13 bodů (6+7)

Celkem: 381 bodů (90+291)

Foto: Profimedia.cz