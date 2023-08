Konzistentní stálice. 10 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 10 sezon

10. Drew Doughty (Los Angeles Kings) - 435 bodů

Na třiatřicetiletém Kanaďanovi oceňují odborníci skvělé bruslení, agilitu, zdravou agresivitu a chladnou hlavu i v těch nejsvízelnějších situacích. Je snadné zůstat vzadu a hrát pozičně, ale nejsložitější rozhodnutí, jaké může obránce učinit, dělá v momentě, kdy se má rozhodnout, zda bude riskovat a podpoří útok. V předvídání toho správného okamžiku je Drew Doughty jedním nejlepších hráčů na světě. Právě on je jedním z důvodů, proč Los Angeles Kings vyhráli v letech 2012 a 2014 Stanley Cup. Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi. V roce 2015 mu Norris Trophy pro nejlepšího obránce utekla jen o fous – v hlasování totiž skončil na druhém místě za Erikem Karlssonem. O rok později už byl ale na absolutním vrcholu. Podle statistických čísel