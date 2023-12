Konkurence pro Kuchtu. 3 zahraniční útočníci, kteří by se mohli potkat ve Spartě

Reprezentační forvard se během ligového podzimu trefil za Spartu šestkrát, navrch přidal ještě pět nahrávek. Letenští ale v útoku potřebují větší konkurenci, navíc není vyloučeno, že by Kuchta mohl výhledově Spartu opustit. I proto by se v pražském klubu mohli sejít tři zahraniční útočníci. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Victor Olatunji – Nigérie

Čtyřiadvacetiletý forvard zaujal loni na jaře během hostování v Liberci, v jehož barvách se blýskl osmi góly. Slovan jej v létě koupil, následně ho ale prodal do Sparty. Victor Olatunji vstřelil postupový gól proti Dinamu Záhřeb, kterým Pražany dostal do Evropské ligy. Chvíli se zdálo, že by mohl zatlačit na Kuchtovu pozici, ten ale své místo nakonec s přehledem uhájil. V domácí lize se Olatunji trefil jen dvakrát, čekalo se od něj víc.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia