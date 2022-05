Konkurence pro Koláře s Mandousem. 4 brankáři, kteří čekají na šanci ve Slavii

🆕 | Do Slavie přichází osmnáctiletý brankář mládežnických reprezentací Antonín Kinský! 🧤🦁 Syn slavného brankáře podepsal v Edenu smlouvu do roku 2025! ✍️ #kinsky2025 📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/pVhywKNZDr pic.twitter.com/4YA3G9qAUA

Syn bývalého známého brankáře Antonína Kinského je hráčem Slavia od léta, kdy do Edenu dorazil z pražské Dukly. V zimě odešel na hostování do druholigového Vyškova, ve kterém si rychle získal pevnou pozici mezi třemi tyčemi. Dostane jednou devatenáctiletý talent šanci i ve Slavii?

Jakub Markovič už si za Slavii v lize zachytal a v sezoně 2019/20 si připsal dva starty, ve kterých vychytal dvě čistá konta. Loni hostoval v Mladé Boleslavi, do akce se však dostal jen jednou. Nyní dvacetiletý gólman hostuje v Pardubicích a v posledních čtyřech kolech vychytal tři čistá konta.

Jan Stejskal (Sigma Olomouc)

Pětadvacetiletý gólman v lize začínal v Mladé Boleslavi, za kterou odchytal 14 duelů. Svými výkony si řekl o šanci ve Slavii, ovšem v loňském ročníku zasáhl do jediného duelu. V létě Jan Stejskal zamířil do Olomouce, která do Edenu poslala Aleše Mandouse. Stejskal, který na Hané hostuje, odchytal za Sigmu zatím šest zápasů.

Foto: Ota Bartovský / MAFRA / Profimedia